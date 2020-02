Gode point i lille nederlag

Holbækkerne, der blev sidst i grundspillet, men har taget syv point med over i nedrykningsspillet, kunne med det knebne nederlag tilføje fire point og et bonuspoint til samlingen og har dermed nu både Aalborg Triton og Aabenraa bag sig i det samlede regnskab, hvor det dårligst placerede af de otte hold rykker direkte ud.

Måske kunne det være gået anderledes, hvis ikke Kasper Sandal i første herredouble sammen med Nikolaj Andersen, var så uheldig at få en fjerbold i øjet og måtte trække sig ud midt i andet sæt. Her førte Holbæk-duoen ellers med 10-4 efter at have tabt første sæt.