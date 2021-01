Artiklen: Gode chancer for lokale stjerner i PostNord Danmark Rundt

Der gives ingen garantier, men det mere end ligger i luften, at Trek-Segafreddo kører PostNord Danmark Rundt i år.

Dermed er der gode muligheder for at se holbækkeren Jakob Egholm og Mads Pedersen fra Tølløse på de danske veje.

Både Mads Pedersen og Jakob Egholm har tidligere givet udtryk for deres store lyst til at være med i det danske etapeløb PostNord Danmark Rundt, der blandt andet kommer igennem det lokale område, som de begge kender så godt.

Sportsdirektør Kim Andersen gav på et interview med Nordvestnyt torsdag udtryk for, at det godt kan blive virkelighed - selv om han ikke sagde noget direkte.