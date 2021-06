Holbæk har fået en god lodtrækning til den kommende sæson i danmarksserien. Foto: Per Christensen

God lodtrækning for Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 30. juni 2021 Af Christian Dahl

Holbæk kom i puljen med tre nedrykkere fra 2. division, da der blev trukket lod til puljerne i danmarksserien.

Men Jakob Andersen fra klubbens bestyrelse er alligevel ganske tilfreds med lodtrækningen.

- Brønshøj er væk, og vi slipper også for Ishøj og Avarta. Det ser fornuftigt ud, og vi er godt tilfredse. Uden at være kålhøgen, så må vi være en af favoritterne, siger Jakob Andersen.

Holbæks pulje i danmarksserien Nedrykkere fra 2. division: Holbæk, AB Tårnby og Skovshoved

Fra danmarksseriens oprykningsspil: LSF, GVI og Køge Nord

Fra danmarksseriens nedrykningsspil: B1908, KFUM og bedste hold af Tårnby, Union, BSF og Taastrup

Oprykker fra sjællandsserien: Ringsted Brønshøj rykkede for første gang nogensinde ned fra divisisonssystemet, og traditionsklubben betragtes som en af storfavortitterne til at rykke op. Derfor ville de have været en stor konkurrent at komme i pulje med.

I hver pulje møder de 10 hold de ni andre tre gange. Kun vinderen af puljen rykker op, mens mellem et og tre hold rykker ned.

Holbæk slipper dermed for at komme i samme situation, som efter klubbens forrige nedrykning, hvor holdet kæmpede en hård duel med Slagelse, der var på vej op efter FC Vestsjællands konkurs. Dengang vandt Slagelse puljen foran Holbæk, der derfor måtte tage en sæson mere i danmarksserien.

Holbæk er i pulje med LSF, Ringsted, B1908, KFUM, Køge Nord, AB Tårnby, Skovshoved, GVI og nummer fire fra danmarksseriens nedrykningsspil pulje 1.

Dermed kender Holbæk først sin sidste modstander efter sidste spillerunde i danmarksseriens nedrykningsspil i aften. Men det bliver enten Tårnby FF, Union eller BSF.

De tre hold kæmper sammen med Taastrup om at undgå de to sidste nedrykningspladser fra danmarksserien. Dermed er Holbæk også sikker på at undgå at møde Taastrup, som trænes af Holbæks tidligere manager og sportschef Morten Skovby.

Og nedrykkerne fra Avarta, som sidste år blev træner af Holbæks kommende træner Marc Thevis, er også endt i den anden østdanske pulje. Det samme gælder altså Ishøj, som trænes af den tidligere Holbæk-profil og træner for Svebølle og TFC Odsherred Erdogan Aslan.

Til gengæld byder lodtrækningen på et interessant brødreopgør, når Holbæks profil Mikkel Jensen kommer til at stå over for sin lillebror Rasmus Jensen, der spiller for Ringsted, hvor den tidligere Holbæk-spiller Lasse Green også spiller.

Klubben har nu frist indtil torsdag til at redigere kampprogrammet, inden det endelige program offentliggøres fredag. Første runde er den 7.-8. august.

Og Jakob Andersen ser endnu lysere på den kommende sæson efter lodtrækningen.

- Jeg har tidligere udtalt, at træneren får to år til at rykke op. Det holder jeg fast i, men man kan godt være lidt optimistisk, siger Jakob Andersen.