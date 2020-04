Glæder sig til fælles oplevelser

Holbæk Sportsbys første forårssæson blev sprængt i atomer af coronavirus, og for direktør Carsten Damsgaard er det en ensom affære at trave gennem de 23.000 kvadratmeter idrætsanlæg.

Alle faciliteter og aktiviteter er sat på stand by, med undtagelse af restauranten, der sælger take away-retter.

Sportsbyens nødberedskab består af direktør Damsgaard, driftschef Anders Rosairus, økonomichef Peter Buchardt og Svend Rinken, der er chef for food & beverage, altså mad- og drikkevarer.

- Vi har et nødberedskab til ventilation, varmecentralen og vandbeholderen til svømmecenteret skal også tilses. Så der er skruet mest muligt ned, både på lønomkostninger og driften, fortæller Carsten Damsgaard.

Sportsbyen har måtte annullere eller udskyde aftaler for resten af året, og fraværet af idrætsfolkene gør indtryk på Carsten Damgaard.

- Vi oplever næsten det modsatte af, hvad sportsbyen nåede at bevise, at der er et stort sammenhold, forklarer Damsgaard, der ikke er i tvivl om, hvad han glæder sig mest til på den anden side af corona-krisen.