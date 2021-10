Marc Thevis glæder sig over, at Holbæk for første gang i et halvt år holdt nullet. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Glæde over clean sheet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Glæde over clean sheet

Lokalsport Nordvestnyt - 25. oktober 2021 kl. 12:57 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Det var ikke den flotteste kamp eller den største sejr. Men Holbæks træner Marc Thevis var meget glad og tilfreds, efter Holbæk lørdag slog et hul ned til bundholdene i danmarksserien med sejren på 1-0 ude over Skovshoved.

Læs også: Holbæk vandt uden at score

- Det var tiltrængt, siger Marc Thevis.

Men det var ved at knibe mod slutningen af kampen, hvor hjemmeholdet kunne have stjålet et point.

- Det er, fordi vi ikke scorer. Jeg er meget tilfreds med 80 procent af kampen. Vi gør det, vi har trænet og aftalt, og vi har klar overvægt i spil og chancer. Men mål ændrer kampe, og når vi ikke scorer til 2-0, så ved vi godt, at kampen får sit eget liv og til sidst kan tippe, siger Marc Thevis.

Han mener, at en scoring til 2-0 ville have åbnet for sækken, så Holbæk også ville have scoret endnu flere mål. Men han måtte se sine angribere brænde store chancer. Og samtidig havde Holbæk problemer med at holde fart i spillet.

- Vi havde fokus på det hurtige spil og at få dem ud at løbe. Men det lykkes vi ikke rigtigt med, siger Marc Thevis.

Han er til gengæld meget tilfreds med forsvarets indsats i kampen.

- I dag nåede vi en milepæl. For første gang i turneringen lavede vi et clean sheet. Som træner er jeg meget, meget glad for det, siger Marc Thevis.

Efter hele sidste sæsons bagkæde forsvandt, har Holbæk skulle genopfinde sit forsvar med omskolede spillere, og det har været holdets akilleshæl. Det var første gang siden 0-0 ude mod FC Sydvest 05 Tønder den 24. april, at Holbæk ikke lukkede mål ind i en turneringskamp.

- Vi fik en succesoplevelse. Vi kan godt stå imod, og det giver erfaring. Det handler om at prøve at stå i situationerne, siger Marc Thevis.

Han glæder sig samtidig over, at holdet fik vasket hjemmebanenederlaget mod LSF af sig.

- Vi har talt meget om, at vi skulle revanchere os for den kamp, for der vil jeg sige, at indsatsen var uacceptabel, siger Marc Thevis.

relaterede artikler

Holbæk skal hæve bundniveauet 22. oktober 2021 kl. 16:20