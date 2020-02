Jacob Schytte, her i kamp for Holbæk, var alderspræsident, da han og Jernløse tabte ude til HF Kalundborg. Han fylder 50 år den 19. februar. Samme dag som Kalundborgs Martin Haugaard Abkjær runder 40 år.

Garvede spillere og unge drenge

Godt nok var der to teenagere og tre spillere på 20 år med til sammen på de to hold. Men begge hold havde to spillere med på over 40 år.