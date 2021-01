OL-kandidaterne Anna Wermuth og Maria Grandt træner for tiden i Holbæk Sportsby under ledelse af Olaf Wildeboer.Foto: Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Gæstesvømmere i lukket sportsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæstesvømmere i lukket sportsby

Lokalsport Nordvestnyt - 29. januar 2021 kl. 13:41 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der er ikke helt stille i Holbæk Sportsby.

De europæiske badmintontalenter fra Centre of Excellence træner i anlægget, der er åbent for eliten.

Den ordning kan Holbæk Svømmeklub ikke snige sig med under, men også svømmehallen bliver brugt trods den generelle coronalukning.

Anna Wermuth og Maria Grandt fra Hovedstadens Svømmeklub er blandt de danske OL-kandidater, som får lov at træne. Og de to har rykket træningen til Holbæk, hvor de træner to gange om dagen i 50 meter-bassinet, og i øvrigt bor på sportellet, der ligger i tilknytning til Holbæk Sportsby.

Anna Wermuth er udtaget til den danske landsholdstrup med henblik på OL 2021 i 200 meter bryst. Det er den disciplin, som den tidligere Holbæk-svømmer Rikke Møller Pedersen har verdensrekorden i med 2:19.11 sat i 2013.

DM på langbane i 2020 var aflyst, men Anna Wermuth vandt DM-guld på langbane på distancen i 2019. I 2020 blev det på kortbane til en bronzemedalje for Anna Wermuth. Hendes personlige rekord på 200 meter bryst på langbane er 2:27.70, så der er stadig et stykke ned til det danske kvalifikationskrav på 2:25.52.

Maria Grandt skal forsøge at kvalificere sig til OL på 1500 meter fri. Her vandt hun sølv ved danmarksmesterskaberne på langbane i 2019, mens hun til DM på kortbane i 2020 vandt guld på distancen. Også Maria Grandt har dog stadig et stykke til OL-kvalifikationen. Hendes personlige rekord på 16:46.22 er godt 14 sekunder langsommere end kravtiden på 16:32.04.

De to svømmetalenter har desuden deres træner fra Hovedstadens Svømmeklub Olaf Wildeboer med. Efternavnet giver ikke de bedste associationer i dansk svømning, da hans nu afdøde far, Paulus Wildeboer, sammen med Mark Regan sidste år blev stærkt kritiseret for blandt andet offentlige vejninger af svømmerne, da de var landstrænere.

Olaf Wildeboer har dog tidligere i et interview med BT taget afstand fra de metoder, faren benyttede som landstræner.

- Hvad han viste de fire år i Danmark var ikke den måde, han havde arbejdet på i de forrige 24 år, sagde Olaf Wildeboer blandt andet ifølge BT i december 2014.

Den 37-årige spansk-hollandske Olaf Wildeboer har været træner i Hovedstadens Svømmeklub siden 2014, og han var derfor træner for Anna Wermuth og Maria Grandt, da de i 2017 svømmede EM i Royal Arena i København.

Som svømmer nåede Olaf Wildeboer selv at deltage ved OL i 2004.

Ifølge en pressemeddelelse fra Holbæk Sportsby beskriver træneren selv talent som »en kombination af mindset, kropsbygning og lunger/hjerte«. Og ved hjælp af blandt andet test og video under træningerne arbejder han på, at få sine to svømmere under OL-kravene.

Og ifølge Holbæk Sportsby selv, vil de tre gæster gerne tilbage til Holbæk Sportsby til et mesterskab en gang.