Frustrationer bliver båret godt

08. oktober 2021 Af Anders Vestergaard

Straks efter nedrykningen til danmarksserien i sommer, blev der fra klubbens side udtrykt håb om at vende tilbage til divisionerne hurtigst muligt - om ikke efter den nuværende sæson så måske efter den næste.

Men efter Holbæks otte kampe svinder håbet om en topplacering i denne sæson mere og mere. Danmarksserieholdet har indsamlet ni point via to sejre, tre uafgjorte og tre nederlag, og aktuelt er der 12 point op til AB Tårnbys tophold.

Vidste du, at ... Gentofte-Vangede IF (GVI) er stiftet 21. august 1921, og har siden nedrykningen fra 2. division øst i 2015 været placeret i Danmarksserien. Klubbens bedste placering er fortsat en tredjeplads i 3. serie øst i 1936-37, som den gang var den tredjebedste række.

Holbæk og GVI har mødt hinanden 22 gange. Facit er syv sejre, syv uafgjorte og otte nederlag. Målscoren 49-48 i Holbæk-favør.

Det første opgør blev afviklet den 11. september 1932 på udebane i den daværende Mesterrække og endte 1-5. Edvard Toudal scorede det enlige mål for Holbæk.

Holbæk er ubesejret i de seneste otte opgør mod GVI, og det seneste nederlag ligger mere end 82 år tilbage… Faktisk har Holbæk ikke tabt på udebane til Gentofte-klubben siden sæsonen 1935-36.

De seneste tre udekampe mod GVI er alle endt uafgjort. Sidst Holbæk vandt i Nymosen var den 10. august 2010, da GVI i første runde af pokalturneringen blev besejret med 3-0 på mål af Lasse Qvist, Fazil Keskin og Kaan Metin.

Sidst klubberne mødtes var den 3. maj 2019. Foran 149 tilskuere på SuRi Park vandt Holbæk med 6-1. Både Mikkel Jensen og Malte Sjørslev, som fortsat spiller for Holbæk, scorede i kampen.

26-årige Mikkel Jensen har scoret i de seneste to opgør mod GVI

Holbæk og GVI tilbage i august skulle have haft mødt hinanden, men at dette opgør måtte udskydes. Baggrunden var, at Holbæk-truppen var ramt af corona, og klubberne blev enige om at rykke kampen til november i stedet.

GVI indtil videre har hentet syv point i fem hjemmekampe, og klubben dermed er rækkens fjerdebedste hjemmehold. Til sammenligning er Holbæk rækkens fjerdebedste udehold med syv point for fire udekampe.

Kampens dommer er Jacob Clausen fra København, og han har endnu til gode at dømme Holbæk.







www.holbaek.fodboldarkiv.dk - Lige nu er det da ikke specielt sjovt. Vi har spillet gode kampe, men tabellen lyver ikke, og det er ikke godt nok, understreger Holbæks 29-årige midtbanespiller Jeppe Illum, der har spillet samtlige minutter i denne sæson.

Og rutinerede Illum, der havde superliga- og divisionserfaring med, da han kom til Holbæk i sommeren 2020, ved godt at det kan lyde lidt hult, når han siger, at holdet har været godt spillende, og så alligevel ligger fjerdesidst i danmarksseriens pulje 2.

- I mange af kampene har vi spillet fint, men vi mangler skarpheden i begge felter, både når vi skal afværge og når vi afslutter. Men det gælder os allesammen, og jeg vil bestemt ikke pege fingre ad nogen, slår Jeppe Illum fast.

Han erkender at den store udskiftning på holdet og i trænerstaben efter sommerens nedrykning selvfølgelig har sin pris.

- Relationerne sidder der ikke helt endnu. Vi har et ungt hold, og det sætter sig i bundniveauet. Vi har ramt spillet et par gange, i pokalsejren over Næstved og senest mod AB Tårnby, men det er ikke nok. Selvfølgelig er vi lidt frustrerede, men vi bærer det godt. Og det er befriende, at selv om vi går efter at vinde hver gang, men også taber, er vi gode venner i omklædningsrummet, siger Jeppe Illum.

Han er meget tilfreds med det stilskifte, som cheftræner Marc Thevis har stået for siden han startede i sommerpausen.

Marc er skide dygtig og arbejder benhårdt og er en følelsesbetonet træner, der giver spillerne besked med det samme, både når det er godt og når det er skidt i situationen, man er aldrig i tvivl, og man ved, hvad han vil. Han forstår at hanke op i os. Nu kan jeg kun tale for mig selv, men det er et frisk pust, og det kan jeg godt li' i stedet for at blive klappet på skulderen uanset, hvordan det er gået, siger Jeppe Illum, det relativt faste navn på Holbæks holdkort.

Lørdag gælder det en vigtig udebane-kamp mod GVI, der med et point færre end holbækkerne ligger næstsidst. Illum kender nogle af spillerne på Gentofte-holdet, men har før den afsluttende træning ellers ikke noget indtryk lørdagens modstander.

- Vi arbejder på at blive omstillingsparate. Vi spillede meget offensivt fra start, men vi skal da ikke være for fine til at få flere mand bag bolden, lyder buddet fra en af Holbæk meget erfarne spillere.