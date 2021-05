Frendrup-perle bag Tuse-comeback

Men alligevel måtte Ringsted i toppen af fodboldens sjællandsserie traske fra den velplejede bane med sæsonens første nederlag i 27 kampe, da Tuse med et forrygende comeback vandt lørdagens hjemmekamp med 4-3.

Sejrsmålet sat ind af Lasse Frendrup midt i anden halvleg, da den rutinerede og velspillende midtbanespiller løb solo fra midterlinjen og uden for feltbuen hamrede bolden op i det ene målhjørne.

Kulminationen på en fin periode i starten af anden halvleg, hvor Tuse kom tilbage i kampen med et bedre tryk - og to mål efter et par standard-situationer.