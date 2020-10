Fremad Amager ekspederede Holbæk ud af pokalen

Anden halvleg var kun et minut gammel, da Samson Onomigho Iyede bragte Fremad Amager foran. Ni minutter før slutfløjtet øgede Emmanuel Tokú føringen og Olakunle Junior Olusegun gjorde det til 3-0 med tre minutter tilbage.

Holbæk gav førsteholdsdebut til de to unge HB Køge-spillere Casper Jørgensen og Abdul Hamzah, som er lejet i resten af året, og de viste begge, at de kan forstærke 2. divisionsholdet.

- De kommer til at løfte os, de har begge spilforståelse. Jeg er dybt imponeret over Casper, han er kun 17 år, lyder det fra Holbæks assistenttræner Morten Rutkjær, der vikarierede for en sygdomsramt Lars Feist.