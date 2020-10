Frederiksen har fundet håndboldlysten hos Lammefjorden

Optimismen er vokset i løbet af sæsonens første opgaver for Lammefjorden, der i forhold til sidste sæson har fået tilgang af en række tidligere Jernløse-spillere. Den tilgang glæder ikke mindst den rutinerede Jannick Holmgaard Frederiksen, der netop har taget fat på sin anden sæson hos Lammefjorden.

De orangeklædte håndboldmænd har lagt ud med to sejre og et nederlag i 3. division. Med i alle opgør har været den 31-årige bagspiller Jannick Frederiksen, der efterhånden har været i alle de nordvestsjællandske håndboldklubber. Ungdomstiden i Holbæk Håndboldklub blev afbrudt af et kort ophold i Himmelev, hvor Frederiksen blandt andre sammen med Mads Mensah Larsen spillede liga-håndbold som juniorspiller.