Jens Larsen var overrasket over, at Lammefjorden formåede at spille godt nok i forsvaret til at slå HF Kalundborg.

Fra holdtrækning til divisionssejr på en uge

I ugen op til sæsonstarten for ungdomshåndbolden var Lammefjorden tæt på at trække sit U19-hold.

Men søndag lykkedes det at sende et sammenbragt hold på banen i 2. division, og det endte med sejr på 22-17 i lokalopgøret mod HF Kalundborg.

Lammefjordens træner Jens Larsen måtte i ugen op til sæsonpremieren ring rundt til en række spillere for at høre, om de i det mindste ville stå på en bruttoliste, og derfor overvejede træneren også, om holdet - da det var lykkedes at tromme et sammen - i stedet for 2. division skulle meldes til i laveste række.