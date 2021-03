Fra enighed til hovedrysten

Se billedserie Thomas Voss er rystet over, at DHF vil annullere håndboldsæsonen på et tidspunkt, hvor alt er ved at lysne for idrætten. Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokalsport Nordvestnyt - 07. marts 2021
Af Christian Dahl

- Jeg er rystet. Direkte rystet.

Sådan siger Thomas Voss der både er træner for Raklevs kvinder i kvalifikationsrækken og med i styregruppen for HF Kalundborg, som spiller i mændenes kvalifikationsgruppe.

Hans kommentar skyldes, at DHF torsdag meddelte, at sæsonen lukker for alle ungdomsspillere og for seniorer under 1. division. Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal vedtage, om forbundet må annullere sæsonen, så der ikke sker op- eller nedrykning. Ellers vil det blive afgjort ud fra de nuværende stillinger.

Og mens Thomas Voss mener, at det er den rigtige beslutning for ungdomshåndbolden, så mener han, at timingen i forhold til mulige lempelser af coronarestriktionerne er forkert.

- Hvad gør vi, hvis regeringen kommer om 14 dage og siger, at indendørsidrætten må åbne? spørger thomas Voss.

Han kunne sagtens forstå besltningne om at stoppe sæsonen, hvis det var midt i april, men han synes, at det er for tidligt at gøre det nu.

- Fra 2. division til serie 1 er der noget på spil. Forbundet har sagt, at det er åbent for at afvikle kampe frem til 16. maj. Det er 10 uger fra nu, siger Thomas Voss.

Han peger på, at mange hold, som for eksempel Raklevs kvinder, kun mangler at spille seks kampe. Så med kampe både weekend og midtuge er der efter hans mening tid til både at få en genåbning af hallerne, at komme i kampform og få afviklet turneringen.

- Hvis man så kom og sagde, at turneringen bliver annulleret, hvis vi ikke kan komme i gang 10. april, så kunne jeg forholde mig til det, siger Thomas Voss.

Han er dog enig i, at hvs man ikke spiller flere kampe, så er det rigtigt at annullere op- og nedrykning.

Den holdning deles tilssyneladende af alle de nordvestsjællandske klubber med hold i 3. division og kvalifikationsrækken.

I de fleste klubber er der også opbakning til at lukke turneringen.

- Jeg synes, det er rigtigt at aflyse. Lad os sige, at der ville gå en måned, før hallerne åbner, og så skal der gå tre-fire uger, før vi kan spille. Så når vi frem til 1. juni, før vi er færdige, og så generer vi næste sæson, som forhåbentligt kan blive på normale vilkår, siger Christian Iversen, der er træner for Odsherreds kvinder i kvalifikationsrækken.

Og hos Løve-Høng, hvor både mændene og kvinderne spiller i kvalifikationsrækken, mener mændenes træner Claus Forza Petersen også, at det er den rigtige løsning.

- Det er helt fair. Jeg føler ikke, at vi kan blive klar på en måned. Spillerne er ikke i form, og jeg bryder mig ikke om, at det hele skal afgøres relativt komprieret. Her tænker jeg især på skader, siger Claus Forza Petersen.

Han understreger dog, at han som alle andre allerhelst ville have en normal sæsosn.

- Alle vil gerne spille, men som det ser ud nu, tror jeg ikke, det er godt for nogen at skulle spille, siger Claus Forza Petersen.

I Holbæk Jernløse Stenhus med kvindehold i både 3. division og kvalifikationsrækken er forman Henrik Andersen ikke overrasket over afgørelsen. Og han bakker den også op.

- Vi har gået fire en halv måned uden håndbold nu. Det er det rigtige at aflse. Det er irriterende, men det er det mest rigtige, siger Henrik Andersen.

Han glæder sig i stedet over, at holdene nu kan træne og mødes udendørs.

- Jeg er meget glad for, at vi kan mødes igen og begynde at ses på holdene socialt. Især ungdomsholdene har manglet noget socialt. For ungdomsholdene er det ikke noget problem, at sæsonen annulleres. Der betyder det mindre, om de vinder eller taber eller spiller kampe. Men det sociale er vigtigt, siger Henrik Andersen.

Hos Lammefjorden, der har hold i både kvindernes og mændenes 3. division, er næstformand og assistenttræner for mændene i 3. division Michael Grøhn ikke helt afklaret.

- Det er nok den rigtige beslutning. Vi har været væk i fire måneder, og du går ikke bare i gang og spiller seks kampe. Men vi har hele tiden været indstillet på at spille, og vi håber tl det sidste, siger Michael Grøhn.

Og han hæfter sig ved, at repræsentantskabet først skal træffe en afgørelse i forhold til annullering af sæsonen den 22. marts.

- Vi ved det jo ikke 100 procent endnu. Jeg har det lidt blandet. Jeg personligt synes, at hvis man vælger at annullere sæsonen og stadig lave op- og nedrykning, så er det ikke fair. Men jeg kan godt se, at hvis situaionen ikke bliver bedre, så kan vi ikke spille. Men personligt tror jeg, vi får lov til at spille de sidste seks kampe, siger Michael Grøhn.

Og håbet lever også vider i Raklev og HF Kalundborg:

- Jeg håber i min naivitet, at der er nogen et eller andet sted, der siger: Hov, det her er ikke den rigtige beslutning, siger Thomas Voss.

