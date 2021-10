Lukas Sulaj Kloppenborg fra Holbæk skal næste sæson køre som A-rytter. Foto: Mikkel Beisner

Fra astmatiker til A-rytter

Lokalsport Nordvestnyt - 07. oktober 2021 kl. 12:21 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Et stærkt efteråret har banet vejen for, at holbækkeren Lukas Sulaj Kloppenborg nu kan kalde sig A-rytter.

Men de sjællandske mesterskaber havde nær spændt ben for ham. Ligesom det ikke lå i kortene, at han skulle blive A-rytter, da han startede til cykling med astma og nærmest abonnement på sidstepladserne.

Inden weekendens afsluttende løb i B-sæsonen havde den 20-årige rytter 99 af de 100 point, han skulle bruge for at blive A-rytter og få adgang til at konkurrere på højeste danske niveau i den kommende sæson. Dermed var han snublende nær målet om oprykning allerede i sin første sæson som B-rytter.

Stærkt efterår Det er især et stærkt efterår, der har banet vejen for ham.

- 72 af pointene har jeg fået i de sidste fire uger, hvor jeg har kørt otte løb. I tre af dem er jeg punkteret eller fået defekt, men i fem af dem har jeg kørt mig i top seks, fortæller Lukas Sulaj Kloppenborg.

I B-rækken kan en punktering blive altafgørende, da man ikke må modtage hjælp under løbet. Derfor var Lukas Sulaj Kloppenborg også ekstra nervøs forud for lørdagens B-løb i Roskilde. Der er stadig et enkelt B-løb i kalenderen, men det har aldrig været planen, at han skulle køre det.

- Jeg var meget lettet for det ene point, for jeg så lørdagens løb som min sidste chance. Jeg var meget nervøs for, om jeg skulle punktere, siger Lukas Sulaj Kloppenborg.

Og for at gøre ondt værre, lagde han sig syg i ugen op til løbet.

- Jeg lagde mig syg onsdag, og jeg var stadig halvsløj, da jeg kørte løbet lørdag, fortæller Lukas Sulaj Kloppenborg.

Han vidste, at han bare skulle i top 13 for at sikre sig det ene point, der ville gøre ham til A-rytter. Derfor så det lyst ud, da han kørte i udbrud med fem andre ryttere mod løbets afslutning.

- Jeg kører bare for, at vi seks skal holde til mål sammen, men vi bliver hentet tre kilometer før målet, så det ender i en spurt. Men jeg kørte en god spurt, siger Lukas Sulaj Kloppenborg, der endte med at vinde løbet.

Det gjorde han uden holdkammerater, så det unge talent har klaret sæsonen på egen hånd. Selv om han hele tiden har fået opbakning fra sin klub, Holbæk Cykelsport.

- Jeg har fået kæmpe støtte fra Holbæk Cykelsport, som gør, at jeg har kunnet yde mere. Nu føler jeg, at jeg giver lidt igen ved at lave et godt resultat, siger Lukas Sulaj Kloppenborg.

Ramte hegn med 50 km/t Det hele var dog nær gået galt, da han kørte om sjællandsmesterskabet. Her overså han et stort afdækningshegn.

- Jeg kørte ind i det med over 50 kilometer i timen og fik trykket nogle ribben. Men seks dage efter kørte jeg løb i Odense og vandt. Der var mange, der troede, jeg skulle være ude i længere tid, siger Lukas Sulaj Kloppenborg.

Heller ikke sygdom op til det sidste løb kunne slå ham ud, selv om han brugte så mange kræfter, at han efterfølgende lagde sig i fire dage. Men han har stor erfaring med at kæmpe imod sygdom.

- Jeg var meget syg tidligere, hvor jeg kæmpede med astma. Jeg var ikke med i toppen i cykelløbene. Min træner sagde, at jeg skulle prøve ikke at blive sidst eller ikke at blive taget med en omgang, fortæller Lukas Sulaj Kloppenborg.

Spørgsmålet er så, hvad næste sæson bringer. Og her er den unge rytter endnu uafklaret.

- Jeg har fået nogle tilbud fra hold, jeg sidder og kigger på, siger han.

En af drømmene er at komme til at køre for det Holbæk-baserede kontinentalhold SuRi Carl Ras.

- Jeg havde håbet at få tilbud fra det lokale hold. Jeg har fundet en formel, der virker. Det er vigtigt for mig at køre et sted, hvor der er fokus på min udvikling. Jeg har ikke besluttet mig endnu, siger Lukas Sulaj Kloppenborg.