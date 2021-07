Se billedserie Der er facilitetsmæssigt langt fra Tuse Næs til Sønderjyske. Men Jonas Lygaard kan ikke lade være med at køre forbi og lige kigge på barndomsklubben, når han er hjemme på Tuse Næs. Foto: Per Christensen

Fra Næsset til Superligaen

44-årige Jonas Lygaard har været vidt omkring i fodboldens verden, siden han som fem-årig begyndte i Tuse Næs Boldklub.

Uden at være på banen har han mødt fodboldkoryfæer som Lionel Messi, David Beckham og Philippe Coutinho - og nu sætter den eventyrlystne holbækker sig i chefstolen i Superligaklubben Sønderjyske, hvor han fredag havde første arbejdsdag som administrerende direktør for fodbold-afdelingen.

Forklaringen på møderne med nogle af sportens allerstørste stjerner ligger i Lygaards Master i Business Administration og Management Science fra Copenhagen Business School. Den førte ham til Vancouver, hvor han i fem år arbejdede sig op i rækkerne hos EA Sports, der udgiver det populære compusterspil Fifa. Det blev fulgt op med fem år i London hos den japanske konkurrent og spil­gigant Konami, hvor Jonas Lygaard blandt andet havde ansvar for samarbejdsaftaler med klubber som Manchester United, Juventus, Barcelona og Bayern München.

Fra femte- til førstehold At bevæge sig blandt de største spillere og klubber havde Jonas Lygaard nok ikke forudset, da han i 1994 blev kåret som Årets Spiller i Tuse Næs Boldklub. Han skiftede til Holbæk som juniorspiller og var også en sæson i Trundholm, inden han flyttede til København for at studere. I første omgang jordbrug på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvor han spillede fodbold for VLI - Veterinær- og Landbohøjskolens Idrætsforening.

- Der læste jeg i halvandet år, indtil jeg begyndte at spekulere over, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg læste så matematik på Københavns Universitet i et halvt år, men droppede det fordi det var for tørt og kedeligt. Så begyndte jeg på CBS, fortæller Jonas Lygaard på et sjældent besøg hjemme i barndomsklubben.

Da Lygaard fik lejlighed på Amager begyndte han at spille fodbold i Fremad Amager, hvor han tog turen fra femte- til førsteholdet.

- Jeg startede på femteholdet og på bænken, for de kendte mig jo ikke. Jeg arbejdede mig op gennem holdene og var anfører på andetholdet, da Michael Schäfer (daværende træner, red.) hev mig op på førsteholdet. Jeg nåede 10 førsteholdskampe og var i Fremad Amager i fire år, indtil de lejede Mads Junker i Brøndby. Så kunne jeg godt se, hvilken vej det gik, fortæller Lygaard, der i Fremad Amager også nåede at spille sammen med den senere Kalundborg-spiller og Holbæk-træner Thomas Maale.

Fodbold er passionen Efter uddannelsen var Lygaard medhjælper i en børnehave på Tuse Næs og ski-instruktør i Østrig og fik senere arbejde som analytiker hos Nordea og var også ansat hos SAS Institute og Experian. Men eventyr­lysten var for stor og Lygaard søgte job i Canada.

- Jeg ville gerne prøve noget nyt og give børnene mulighed for at se nye kulturer og lære nye sprog. Og hvis jeg skal lave noget omkring min passion, så skal fodbold ind over. Så jeg søgte en stilling i Vancouver og fik den, fortæller Jonas Lygaard, der sammen med hustruen Louise Lygaard Gottschalck har datteren Nuka på 16 år og sønnen Tristan på 14.

- Jeg har aldrig været bange for at udforske livet og jeg vil gerne udfordre mig selv. Jeg vil helst ikke leve mit liv og se tilbage og se, at jeg ikke har udfordret mig selv. Der skal være noget nyt og spændende, en udfordring, og det kræver selvfølgelig at familien er med på den, forklarer Lygaard.

Det var familien, der dog mest af skolehensyn flyttede til Holbæk for et år siden. Det gjorde Jonas Lygaard ekstremt isoleret, efter eget udsagn, i London under corona-pandemien.

Tog agent-uddannelse Nu er Jonas Lygaard vendt hjem til Danmark og blev fredag præsenteret som ny administrerende direktør i Sønderjyske.

Jeg blev kontaktet af et engelsk headhunterfirma i april og så startede dialogen med Sønderjyskes amerikanske ejere (familien Platek, red.) og bestyrelsesmedlemmerne. Og så blev vi enige om en aftale for tre uger siden, fortæller Lygaard, der altså tager hul på et helt nyt kapitel.

- Det er meget en anden boldgade. Jeg har jo bevæget mig i den kommercielle del, men her er der masser af nye ting. Marketing, kommercielle aftaler, branding, transfers af spillere, opbygning af akademi og så videre. Jeg har masser af erfaring fra ledelse, men der er nye ting jeg skal lære, og jeg kan virkelig godt lide udfordringen. Sønderjyske er meget lokalt forankret. Et landsdelsprojekt, men med amerikanske ejere, der ejer to andre klubber (italienske Spezia Calcio og Casa Pia i Portugal, red.), så der er stadig et internationalt perspektiv i det, lyder det fra direktøren, der har brugt »indespærringen« i London til at finpudse cv'et.

- I stedet for at sidde og se Netflix tog jeg DBU's certificerede agent-uddannelse, for at kunne hjælpe fodboldspillere i deres karriere. Ikke for at tjene penge og især med fokus på kvindelige spillere, fordi de sjældent får den rigtige vejledning, siger Lygaard, der netop har hjulpet Sara Thrige Andersen fra Fortuna Hjørring med et skifte til AC Milan - et skifte, der blev offentliggjort tirsdag.

Nu gælder det så Superligaklubben Sønderjyske, hvor opgaverne er mange-artede og nye.

- De skal bruge en administrerende direktør, der kan binde klubben sammen. Sønderjyske består af fodbold, håndbold og ishockey, og amerikanerne købte for cirka et år siden fodbold-afdelingen. Så de mangler en, der kan drive fodbold-afdelingen frem. Jeg skal først og fremmest lede organisationen, og så skal jeg være klubbens talerør udad og indadtil. Og så skal jeg få forankret initiativer lokalt. Første opgave er at få os klar til Superligaen på mandag, og så er transfervinduet jo også åbent indtil 31. august, lyder det fra Jonas Lygaard, der i øvrigt også har taget dommer-uddannelsen.