Emil Bjørn er igen skadet og kommer ikke i aktion for Holbæk i lørdagens svære hjemmekamp. Foto: Per Christensen

Forsvarsstyrmand ude igen

Lokalsport Nordvestnyt - 01. oktober 2021 kl. 13:10 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk har endnu ikke holdt målet rent i sæsonens syv kampe i danmarksserien.

I de seneste fire kampe - og i fem kampe i alt - har holdet lukket mindst to mål ind.

Derfor var det en længe ventet forstærkning, da Emil Bjørn blev skiftet ind mod Ringsted. Den stærke forsvarsspiller er skiftet tilbage til Holbæk fra Frem, men han blev knæskadet i sidste træning inden sidste kamp for Frem.

Efter 10 minutter mod Ringsted fik han en halv time mod Køge Nord, og så var han ellers klar til at starte inde i udekampen mod KFUM.

Men uheldige Emil Bjørn blev endnu en gang skadet ved sidste træning inden en kamp, og nu er han igen ude på ubestemt tid.

www.holbaek.fodboldarkiv.dk - Ved den sidste træning inden kampen, laver jeg et eller andet forkert vrid i knæet, siger Emil Bjørn.

Han ærgrer sig over, at han igen må se på, når Holbæk lørdag klokken 14 tager imod topholdet AB Tårnby, som er rækkens mest scorende hold og kun to gange har scoret mindre end to mål i en kamp.

- Jeg føler, at det, holdet mangler, er det, jeg kan bidrage med. Det er ærgerligt. Jeg vil så gerne hjælpe, og jeg vil også gerne bare spille. Især når man kan se, at Holbæk har problemer med at få defensiven til at hænge sammen, siger Emil Bjørn.

Forsvarsmæssigt kan Holbæk dog glæde sig over, at Frederik Nymark igen er til rådighed. Han blev udvist i overtiden i hjemmekampen mod Køge Nord, men er igen spilleberettiget efter at have afsonet sin karantænedag i udekampen mod KFUM.

Sidste kamp i første tredjedel Weekendens runde i danmarksserien markerer samtidig afslutningen på sæsonens første tredjedel.

Efter runden har holdene mødt hinanden en gang, og der mangler derfor 18 runder, hvor alle mødes ude og hjemme.

Holbæk har ganske vist et hængeparti med den udsatte kamp mod GVI. Men ellers har alle prøvet at møde hinanden.

Og lørdagens hjemmekamp mod rækkens nummer et, AB Tårnby, kan blive en strømpil for sæsonen. Med et nederlag kan de teoretisk være a point med sidstepladsen. Mens de med en sejr kan lægge sig på femtepladsen med chancen for at tage fjerdepladsen med en sejr i den udsatte GVI-kamp.

- Vi skal forsøge at gå ud at spille noget god offensiv fodbold, samtidig med, at vi helt åbenlyst skal blive bedre til at forhindre modstanderne i at score, siger Holbæks træner Marc Thevis.

Han er dog ikke særligt specifik, når han bliver spurgt om, hvordan Holbæk skal lykkes med at lukke færre mål ind.

- Det gør vi ved at blive bedre defensivt, lyder det fra træneren.

Han afslører heller ikke på forhånd meget af holdets taktik før kampen.

- Vi går altid på banen for at vinde. Uanset om vi møder Barcelona eller et serie 3-hold, siger Marc Thevis.

Om holdet så skal forsøge at vinde ud fra offensive eller defensive dyder, afslører træneren heller ikke.

- Det må vi se i morgen. Der er to hold på banen, så det bestemmer vi ikke alene, siger Marc Thevis.