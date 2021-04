Fornuftig debut for nyt hold

Se billedserie Mathias Larsen sad med til det sidste, da en punktering ødelagde hans chance. Foto: Anders Weuge

Lokalsport Nordvestnyt - 02. april 2021 Af Christian Dahl

Kun 30 ryttere ud af 120 startende fuldførte det første danske cykelløb i 2021. En af de 30 var Mathias Larsen fra Holbæk-holdet Restaurant uri-Carl Ras, som blev nummer 19 ved Easter Road Race, der blev afviklet skærtorsdag omkring Snoldelev med Sydkysten Cycling som arrangør.

- Det var et fantastisk løb. De kørte på en kort rundstrækning kendetegnet ved masser af sidevind og regn. Det var nærmest et belgisk sidevindsløb. Det var bare udskilning bagfra, fortæller teammanager Henrik Egholm fra Restaurant Suri- Carl Ras.

På grunds af skader råder han kun over 10 ryttere, og det unge, urutinerede hold måtte allerede efter syv kilometers cykling sige farvel til det måske stærkeste navn, da Rasmus Lund måtte udgå på grund af en skade, han har pådraget sig med banelandsholdet.

Sebastian Nielsen var sammen med Julius Nowak Dalner den rytter, der holdt længst ud bortset fra Mathias Larsen. De to unge ryttere udgik efter 16 omgange, og Henrik Egholm fortæller, at Sebastian Nielsen var så ramt af kulde og regn, at han måtte stoppe og få en tilskuers hjælp til at lukke regnjakken.

Forholdene gjorde løbet hårdt, og det var ifølge Henrik Egholm med til at gøre det yderst seværdigt.

- Det var fedt. Det var et rigtigt cowboyløb. Hvis der havde været tv på, var det lige sådan noget, man gerne vil se. Det var hårdt, folk led, og det blev uforudsigeligt, siger Henrik Egholm.

Hans bedste mand på dagen, Mathias Larsen var med til det sidste.

- Der kører et hug, han ikke kommer med i. Han havde lige fået at vide af sportsdirektøren, at han skulle falde lidt tilbage i gruppen. Han sidder og sparer sig, da det afgørende udbrud kører. Han var forholdsvis tæt på at lukke hullet, men så får han en defekt og må vente på at få skiftet hjul. Han kommer faktisk tilbage til sin gruppe, men der var hans rolle udspillet, siger Henrik Egholm, der dog er overordnet godt tilfreds med sit holds første løb.

- Det bekræfter os i, at de stærke ryttere er, hvor de skal være. Det er de unge sådan set også, men de er stadig med for at lære, siger Henrik Egholm.

Mathias Larsen var igen bedste mand for Rastaurant Suri-Carl Ras, da Sydkysten langfredag fulgte op med løbet #HurtigJoakimLøbet 3.0. her blev han nummer 24 efter 24 omgange, hvor han kom i mål lige foran holdkammeraten Christian Lindquist. Også Nils Bradtberg og Sebastian Nielsen fuldførte.