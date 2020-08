Morten Skovby, til højre , har eftergivet et større beløb, som HB&I skulle have givet ham. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Forlig et år efter dramatisk træner-exit

Lokalsport Nordvestnyt - 24. august 2020 Af Christian Dahl

En lang tvist mellem Holbæk B&I og den tidligere manager Morten Skovby har nu fået en ende.

For et år siden trak Morten Skovby sig som manager få timer før en ekstraordinær generalforsamling, som var indkaldt for at få manageren afskediget - blot få måneder efter, han havde forlænget sin kontrakt og kort efter, at klubbens førstehold under hans ledelse havde sikret sig oprykning til 2. divison.

Siden har parterne været uenige om den økonomiske kompensation til Morten Skovby, men klubben meddeler i en kortfattet pressemeddelelse, at den har indgået et forlig med Morten Skovby.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange penge Morten Skovby har givet afkald på, ligesom det ikke fremgår, om Morten Skovby har knyttet betingelser til at eftergive beløbet, eller hvorfor sagen har trukket i langdrag. - Holbæk Bold- & Idrætsforening har indgået en aftale med klubbens tidligere træner Morten Skovby, om at et større beløb, som klubben skyldte ham, da han opsagde sin stilling efter oprykningen til 2. division i juni 2019 bliver eftergivet således, at klubben kan fortsætte arbejdet med at skabe en slagkraftig trup til den kommende sæson, står der i pressemeddelelsen, hvor klubben udtrykker glæde for aftalen.

- Klubben er meget glad for Morten Skovbys imødekommenhed i forbindelse med sagen, der uden hans forståelse ville have bragt klubben i store vanskeligheder op til starten på den nye sæson. To tredjedele af spillerne fra den 28 mand store trup, som Morten dengang havde ansvaret for, og som i juni 2019 sikrede oprykning med både første og andetholdet, har siden hen forladt klubben.

- HBI's formand Kim Stroustrup udtaler, at Morten har udvist en kæmpe forståelse for klubbens situation og takker for hans store bidrag til, at vi kan fortsætte vores arbejde med at skabe gode rammer for fodbolden i Holbæk, står der i pressemeddelelsen.

- Ingen af parterne har yderligere kommentarer, slutter pressemeddelelsen.

