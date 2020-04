Forfatter fra sidelinjen

Den 55-årige træner Peter Schmidt har været i håndboldsporten i det meste af sit liv - som spiller og træner. I de seneste 30 år har han fungeret som træner, blandt andet i Holbæk og Korsør/Tårnborg. Men det er ikke kun med fødderne plantet ved sidelinjen, at Peter Schmidt lærer fra sig. Siden 2007 har han udgivet en lang række håndboldbøger, der bliver brugt flittigt af idrætslærere rundt om i landet.

I 2007 skrev han en synop­sis på 40 sider og sendte den til et forlag. Men efter et stykke tid uden svar skød han tanken ud af hovedet.

- Pludselig, på ferie med familien i sommerhus i Ringkøbing, ringede forlaget og var interesseret. De havde sendt den til Jakob Vestergaard, der var assistenttræner i Viborg, og han meldte tilbage, at det ikke fandtes. Vestergaard skrev også bagside-teksten til den første bog, fortæller Schmidt, der officielt blev forfatter, da »Håndboldtips - 725 træningsøvelser til håndbold« udkom i 2007.

- For eksempel en lille serie på fem små hæfter med træningstips, som ikke kun håndboldspillere kan bruge, som småspil og lege. Den er blevet taget godt imod af idrætslærere rundt omkring, og det er nok den af de fem hæfter, der skiller sig ud, vurderer Schmidt.

- Det er nok den, jeg er gladest for. Jeg forsøgte at lave en slags grønspættebog for håndbolden. Den indeholder kun øvelser, hvor jeg beskriver, hvordan og hvorfor det skal foregå. Det har givet byggeklodser, så folk kan komme i gang, lyder det fra Schmidt, der målretter bøgerne til de mange håndboldtrænere rundt om i landet.