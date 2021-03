Forbund vil annullere håndboldsæson

Dansk Håndbold Forbund har onsdag indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål at annullere 2020-21-sæsonen for alle rækker lavere end 1. division samt alle ungdomsrækker.

DHF's bestyrelse mødtes onsdag for at diskutere muligheden, men bestyrelsen har altså ikke mandat til at træffe beslutningen. Men den støtter en indstilling fra turneringsudvalget, som i sidste uge anbefalede at annullere turneringen.

- Bestyrelsen er enig med turneringsudvalget i, at det ikke anses for sandsynligt, at det bliver muligt at gennemføre turneringen i indeværende sæson. Derudover er bestyrelsen enig med turneringsudvalget i, at det anses for usportsligt at gennemføre op- og nedrykninger, når nogle hold har spillet 4-6 kampe, mens andre hold kun har spillet to kampe. På den baggrund vil op- og nedrykninger blive afgjort af tilfældigheder og ikke sportslige præstationer, skriver DHF på sin hjemmeside.