Troels Hansen er som bestyrelsesmedlem i DHF medafsender af et åbent brev til Folketinget og regeringen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Forbund i fælles opråb

Lokalsport Nordvestnyt - 17. marts 2021 Af Christian Dahl

60 idrætsforbund i Danmark har sendt et åbent brev til Folketinget og regeringen i håbet om at få åbnet for mere idræt.

Det er især den indendørs idræt for børn, der er fokus på.

- Vi må bare håbe på, at der er nogen, der lytter. Vi har en kæmpe udfordring med børn og unge, siger Troels Hansen fra Asnæs, der er formand for Håndbold Region Øst og bestyrelsesmedlem i DHF, der er medafsender af brevet.

I alt repræsenterer forbundene bag brevet 1,9 millioner medlemmer, hvoraf godt 850.000 er under 18 år. Og forbundene mener, at det er bydende nødvendigt at åbne de indendørs faciliteter.

- Der er åbnet op for udendørs idræt, og det er rigtig godt og vigtigt, men størstedelen af DIF's 1,9 millioner medlemmer dyrker idræt indendørs, så vi mangler fortsat at få samlet utrolig mange op. Derfor lyder vores klare opfordring: Giv indendørsidrætterne mulighed for at tage sig af deres medlemmer. Helst dem alle sammen - for vi må heller ikke glemme de ældre generationer, som savner og har brug for de sociale og fysiske relationer i indendørsidrætten - men i hvert fald de mange børn og unge, som har lidt så utrolig meget under nedlukningen, skriver forbundene i brevet.

Politikerne diskuterer i disse dage vilkårene for mere åbning af samfundet, og Troels Hansen håber, at brevet kan være med til at skabe opmærksomhed.

- Det er i hvert fald blevet delt rigtigt mange gange, konstaterer han.