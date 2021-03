DBU Sjællands formand Joakob Koed forklarer, at de nye lempelser fra på mandag ikke er nok til, at man kan gennemføre fodboldsæsonen efter den oprindelige plan. Forbundet fastholder derfor de ændringer, der blev offentliggjort mandag. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Forbund fastholder ændringer

Lokalsport Nordvestnyt - 19. marts 2021 kl. 18:41 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Nej, vi ændrer ikke vores beslutning, for præmisserne er ikke voldsomt ændret. Det vil stadig blive et meget hårdt kampprogram at presse sammen, hvis vi skal gennemføre den oprindelige turnering, og det vil ikke være forsvarligt i forhold til belastningen af spillerne.

Sådan siger DBU Sjællands formand Jakob Koed fredag aften.

Efter en lang dag med møder omkring fodboldens muligheder efter den seneste lempelse af forsamlingsforbuddet, holdt han møde med DBU Sjællands bestyrelse. Og her besluttede man altså at fastholde de ændringer, man meldte ud mandag.

Dengang var det med udgangspunkt i, at man ville kunne spille 11 mands-kampe fra tirsdag den 6. april. Det kommer man nu til at kunne allerede mandag den 22. marts - altså to uger tidligere. Men DBU Sjælland fastholder beslutningen.

Jakob Koed fortæller også, at påsken spiller ind. Han regner med, at mange har lagt planer for påsken, hvor det indtil torsdag aften ikke så ud til at være muligt at spille fodbold. Derfor er det reelt kun en enkelt uge ekstra, klubberne har fået, mener formanden.

- Det er dejligt, at klubberne får en ekstra uge til at spille træningskampe. Men jeg tror reelt ikke, det er mere, da mange holder påskeferie, siger Jakob Koed.

Dermed holder DBU Sjælland fast i modellen med slutspil i serie 1 og sjællandsserien.

- Vi synes, argumentationen er den samme. Halvdelen af klubberne synes, det er noget lort. Men det er den halvdel, der slutter i den nederste halvdel, siger Jakob Koed.

DBU Sjælland mener desuden, at der kan blive god brug for luft i turneringsprogrammet. Dels til de pokalkampe, der netop er trukket lod til, og dels til eventuelle nye nedlukninger.

- Der kom noget nyt i går (torsdag, red.). De snakker om at lukke lokalt ned. Helt ned på sogneniveau snakker de om, og det vil de til at bruge meget mere. Derfor er vi nødt til at have en turneringsplan, hvor vi ikke kommer på spanden, hvis der i en runde eller to er nogle klubber, der ikke kan spille, siger Jakob Koed.

Klubberne kan dog selv vælge at flytte turneringskampene til afvikling tidligere. DBU Sjælland giver klubberne mulighed for gebyrfrit at flytte kamp indtil onsdag den 24. marts. Det kræver dog, at begge klubber er enige.

