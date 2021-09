Paradartspiller Charlotte Degn fra Odsherred Dartklub blev nummer tre ved VM i paradart. Foto: Julie Jensen

For træt til VM-finale

30. september 2021 Af Christian Dahl

Hun havde aldrig tidligere været til VM.

Faktisk var det hendes første optræden på det danske landshold.

Alligevel var Charlotte Degn fra Odsherred tæt på at vinde guld, da hun deltog i VM i paradart i Skotland. Det endte med bronze, og det er hun stolt af.

Men ...

- Det værste er, at jeg godt ved, at det kunne være blevet til mere, siger Charlotte Degn.

Men der er en klar årsag til, at hun ikke kunne vinde i semifinalen.

- Jeg var træt. Vi spillede jo midt om natten. Og jeg spiller aldrig dart midt om natten, fortæller Charlotte Degn.

Programmet var presset af de forskellige discipliner i paradart, hvor der er fire kategorier ud over Charlotte Degns. Der dystet både for siddende, stående og psykisk handicappede. Selv er Charlotte Degn lettere spastisk lammet i højre side, og hun støtter sig derfor til en rollator.

De mange kampe gjorde, at der blev spillet til sent om aftenen, og det er ikke nogen livret for Charlotte Degn, der er udpræget A-menneske.

- Vi spillede semifinalen klokken halv et dansk tid. Altså 23.30 i Skotland. Hele holdet troede på mig, men de sagde også, at de kunne se, at jeg var træt. Jeg gik den forkerte vej rundt, fortæller Charlotte Degn.

Trætheden betød, at hun havde svært ved at ramme doublerne. Og det er et problem i dart, hvor man skal afslutte med en double for at vinde.

- Jeg var med, og jeg var lige så god som hende. Men doublerne drillede. Jeg plejer ellers at ramme dem straight on, siger Charlotte Degn.

Til gengæld er hun utroligt glad for oplevelsen med at være med landsholdet. Spillerne var af sted i seks dage med træner og fysioterapeut, og støtten og opbakningen betød meget for Charlotte Degn.

- Der var et fantastisk sammenhold. Det var en homogen gruppe med masser af opbakning. Det fik mig til at tro på mig selv, og det bar mig langt, siger Charlotte Degn.