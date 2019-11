Førstepladser sikret vinteren over

Også Holbæk Tennis & Padel Klubs kvinder topper 2. division inden vinterpausen.

Lokalsport Nordvestnyt - 25. november 2019 kl. 16:21 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk kan roligt hænge stillingerne for klubbens to førstehold op som julepynt. For både mændene og kvinderne ligger nummer et i deres pulje i 2. division øst i tennis.

Den sidste runde inden julepausen blev afviklet i weekenden, og både mænd og kvinder vandt 6-0.

For kvindernes vedkommende betyder det, at de ligger nummer et med 16 point. AB på andenladsen har ligesom Holbæk vundet alle sine holdkampe, men Holbæk har 16 point for 16 vundne enkeltkampe mod AB's 15.

AB måtte i weekenden ud i golden matchtiebreak mod Farum på tredjepladsen for at sikre sejren, da der stod 3-3 efter de ordinære seks kampe.

Netop AB og Farum er de to modstandere, Holbæk mangler at møde i forårets to afgørende runder.

I weekendens holdkamp var Rødovre modstanderen, og holdet var ramt af afbud. Det gjorde det forholdsvist let for Holbæk at vinde 6-0 efter også at have uddelt æg i fire ud af 12 sæt.

Julie Højerslev og Amalie Feldskou vandt førstedoublen 6-0, 6-0, og begge spillere vandt også et sæt med 6-0 i deres single.

Mænd i tæt parløb Holbæks mænd vandt også 6-0 i weekenden i den fjerde ud af syv runder.

Holdet har vundet alle sine holdkampe og har kun tabt to enkeltkampe undervejs.

Præcis det samme kan man dog sige om Næstved/Ringsted, og derfor ligger de to hold side om side som nummer et og to. Holbæk er nummer et, da de har vundet 162 partier mere, end de har tabt i de 24 enkeltkampe, mens Næstved/Ringsted »kun« har vundet 152 partier mere, end de har tabt. Det er sidste kriterium for placering før lodtrækning.

De to hold mødes i sidste spillerunde i Holbæk.

Foto: Per Christensen



I weekendens runde spillede Holbæk hjemme mod Roskilde, og med 6-0 var der aldrig tvivl om udfaldet.

Mohammad-Reza Sadeghi Gavanchi var mest overbevisende med sejren på 6-1, 6-0 over Andreas Storgaard Andersen i tredjesinglen.

Generelt hentede Holbæk dog sikre sejre, og eneste lille pres blev lagt i andensinglen, hvor Henrik Kirkeskov Nielsen efter 6-2 i første sæt måtte slide for at vinde andet sæt 7-5 over Nicolas Vahman.