Se billedserie Amalie Heine begyndte som otte-årig til karate i den nystiftede Holbæk Karate Do. Fem år senere er hun den første udøver, der er gået hele vejen fra hvidt til sort bælte i klubben. Foto: Privatfoto

Første sorte bælte for ung klub

Lokalsport Nordvestnyt - 10. december 2020 kl. 13:01 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Der er lagt mange timers flid i træningslokalet hos Holbæk Karate-Do, siden klubben slog dørene op for fem et halvt år siden. Et af de bedste beviser på det er den 14-årige Amalie Heine fra Svinninge, der i begyndelsen af december blev den første fra klubben til at opnå sort bælte - ud over instruktør, stifter og formand Simon Lind.

Amalie Heine fik adskillige udmærkelser ved gradueringen i Odense - blandt blev hun fremhævet som et talent i kamp-delen. 14-årige Heine var blandt de første medlemmer i klubben og det er ikke kun hende selv og forældrene, der kan være stolte - det er formanden også.

- Hvis vi har 200 elever igennem, så lykkes det for én. De fleste giver op. Amalie er da også den første vi har sendt til graduering, fortæller Lind.

Han fremhæver Amalie Heines træningsiver som den mest væsentlige årsag til, at hun som 14-årig har opnået sort bælte - og nu kan kvalificere sig som instruktør og gå efter instruktør-grader i Dansk Karate Forbund. Karate-talentet har i det seneste halve år været tilknyttet Dansk Karate Forbunds talentcenter i Ishøj.

- Hun har trænet fire gange om ugen, i fem et halvt år. Det er der, de fleste falder fra. Hun blev meldt ind i klubben, fordi forældrene mente at hun skulle kunne forsvare sig selv. At hun nu står fem år senere med et sort bælte er ret godt gået. Hun var en af de første, der bankede på døren her, siger han.

Holbæk Karate-Do har haft et stabilt medlemstal, siden corona-pandemien kom i foråret - lige under 100 medlemmer. De fleste er børn og unge, og til forskel fra tidligere er der nu rene børne- og voksen-hold i klubben. Klubben har haft stor succes med børnehold fra fem år - så stor, at der nu er oprettet to hold, hvor der er venteliste.