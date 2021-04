Spillende træner Mehmet Tomak og Holbæk United vandt for første gang i denne sæson, da Greve blev slået på egen bane fredag aften. Foto: Thomas Olsen

Første sejr til Holbæk United

- En dejlig følelse! Cheftræner Mehmet Tomak var en glad mand, da han kørte hjem oven på fredagens udekamp. Og det var der ikke så meget at sige til.

For første gang i denne sæson smagte Holbæk United fra bunden af serie 1 nemlig sejrens sødme, da holdet i den første kamp i nedrykningsspillet vandt med 1-2 på udebane over bundkollegaen fra Greve.

På den lidt ujævne græsbane i Greve stod Holbæk United solidt og kompakt i alle kæder, og efter lidt tid til at vænne sig til underlaget fik United spillet til at flyde og skabte en del chancer.

Og efter 20 minutter kom belønningen, da indskiftede Venhar Abazibra løb mod første stolpe og pandede et hjørnespark i mål til en fortjent føring.

I den fysiske kamp vandt United mange dueller, men fik ikke udnyttet, at Greve var i undertal kort før pausen.

United havde herefter fine chancer til at afgøre kampen, men i stedet åbnede kampen sig igen med et kvarter tilbage, da Greve udnyttede en opspilsfejl.

Og umiddelbart efter havde også Fead Rama et par muligheder for at lukke kampen.