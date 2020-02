Første runde blev dyr

En dårlig første runde blev dyr for Michelle Leth Wehage fra Højby, da hun onsdag skulle forsøge at sikre sig en plads i finalen ved EM for juniorer i skydning.

Zoya Daskos 567 point i kvalifikationen svarer til 94,5 point i snit per runde. Fraregner man Michelle Leth Wehages første runde, lå hun med 94,0 i snit på sine runder. Især tredje runde var stærk. Her lavede den unge odsing 97 point. I kvalifikationen var der kun tre af de 52 skytter, der formåede at lave 98 point i en runde, og kun en formåede at lave 99.