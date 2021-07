David Arneskov (tv.) vandt torsdag DM-guld i 400 meter medley på langbane. Her viser han medaljen frem sammen med cheftræner Michael Hinge fra Holbæk Svømme Klub. Foto: Line Lautrup

Send til din ven. X Artiklen: Første hjemme­lavede guld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Første hjemme­lavede guld

Lokalsport Nordvestnyt - 09. juli 2021 kl. 11:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

For første gang i klubbens historie har Holbæk Svømme Klub fået en danmarksmester, der er gået hele vejen fra nybegynder til danmarksmester i klubben.

Læs også: Holbæk håber på klubrekord

Det skete, da David Arneskov torsdag aften i en uhyre tæt finale slog Vejles Andreas Hansen med 0,58 sekund i fire gange 100 meter medley ved de danske mesterskaber på langbane i svømning.

- Det betyder super meget. Jeg er virkelig glad for at have fået en titel. Det at kunne kalde sig danmarksmester er bare fedt, siger David Arneskov.

Det var på forhånd ventet, at han skulle i tæt kamp med Andreas Hansen om guldet, og de to svømmere var en klasse over resten.

Modstanderen har i år været til EM i 200 meter fri, og derfor var der stor respekt for hans evner på de sidste 100 meter fri i medleyen.

I formiddagens indledende heat nåede David Arneskov op på at føre med over fire sekunder efter 250 meter og 2.61 inden de sidste 100 meter fri. Men her endte Andreas Hansen med samlet at vinde med 0.59 sekund.

- I indledende heat havde vi håbet på, at Andreas Hansen ville afsløre nogle svagheder, men det gjorde han slet ikke. David forsøgte i indledende at svømme stærkt på de midterste 200 meter og prøve af, hvor stærkt det kunne gå, fortæller Holbæks cheftræner Michael Hinge.

Sammen lagde de to så en taktik for aftenens finale, og træneren er begejstret for eksekveringen.

- Det var et vanvittigt fedt løb. Taktisk arbejdede vi med, at han skulle blive bedre til at holde hjem. Vi vidste, at Andreas er stærk på de sidste 100 meter, så vi var nødt til at sætte ham på de første 300 meter. Han kæmper med alt, hvad han har. Det var en kæmpe forløsning for både ham og mig. Det er alligevel masser af timer oppe i hallen, der fører til det her, fortæller Michael Hinge.

Ligesom i indledende heat var Andreas Hansen hurtigst på de første 50 meter butterfly, men så tog David Arneskov som ventet over. Da de skiftede til rygsvømning var Andreas Hansen stadig foran, men kun med 14 hundrededele af et sekund, og efter rygsvømningen var David Arneskov foran med 1.08 sekund.

Den føring øgede han en smule på de 100 meter brystsvømning, så forspringet til Andreas Hansen inden de sidste 100 meter fri var på 1.36 sekund.

I indledende heat svømmede Andreas Hansen 3.20 hurtigere end David Arneskov på de sidste 100 meter, men i finalen var forskellen kun 0,78 sekund, og dermed vandt David Arneskov guldet med 0.58 sekund ned til Andreas Hansen. Ulrik Blach Petersen fra Hørsholm på tredjepladsen var 8.84 sekund efter David Arneskov.

- Jeg tror bare, taktikken lykkedes. Mange af tingene fra formiddagen, de spillede bare i finalen. Særligt de sidste 200 meter, hvor jeg skar fire sekunder fra i finalen. Men der var kamp til stregen. Der var sgu fart på til sidst, siger David Arneskov.

Og faktisk er han lidt for beskeden. For han skar hele 4.79 sekund af de sidste 200 meter i finalen i forhold til indledende heat. Og træneren er da også virkelig glad for tiden, som også er ny personlig rekord.

- For satan, det er godt. Det er en kæmpe personlig rekord, og det er første gang i klubbens historie, vi får en rigtig dansk mester af egen avl, siger Michael Hinge.