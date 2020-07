Først øst/vest-afklaring i august

Holbæk og Avarta er begge i 2. division næste sæson. Først til august finder de ud af, om et af holdene skal i vestrækken. Foto: Per Christensen

Lokalsport Nordvestnyt - 07. juli 2020 kl. 15:28 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. division lukkede og slukkede lørdag, da Vejgaard trak det korteste strå i bundstriden, og må en tur med Ringkøbing i danmarksserien, og Helsingør havde stolpen med sig i Vendsyssel og sikrede sig oprykning til Nordicbet-ligaen for snuden af Aarhus Fremad.

Men Holbæk og de 13 andre hold øst for Storebælt, som har sikret sig adgang til 2. division i efteråret, får først i august at vide, hvem der skal spille i vest-kredsen.

Der er ikke nogen faste regler for, hvordan holdene udpeges, bortset fra turneringsreglernes formulering om, at administrator foretager puljeinddeling. Ifølge turneringschef Peter Ebbesen fra Divisionsforeningen kommer det ikke til at ske før efter et rækkemøde, der bliver holdt den 3. august.

I efteråret kommer der to kredse med 14 hold i hver, men der skal to eller tre øst-hold over i vestkredsen. Der er nemlig 12 øst-hold fra 2. division, som også spiller i rækken næste år, og dertil skal lægges de to oprykkere, Roskilde KFUM og AB Tårnby,samt øst-nedrykkerne fra 1. division. Med fem runder tilbage i 1. division ligger det fast, at mindst to af nedrykkerne bliver østhold. Dermed bliver der enten 16 eller 17 østhold efter sommerpausen, og to eller tre skal derfor spille i vestkredsen.

Sidste runde i 1. division spilles den 25. juli.

AB har i den netop overståede sæson spillet i vestkredsen, og det har tidligere været kutyme, at man så var fredet sæsonen efter. Men ifølge Peter Ebbesen er der ingen garanti for, at det bliver sådan igen.

På samme måde er der ingen fast aftale om økonomisk kompensation til de hold, der kommer til at køre til Fyn eller Jylland hver anden runde. Det ligger heller ikke fast, om et hold kan få lov at melde sig frivilligt, som Næstved gjorde, da der skulle et hold i 2. division vest i 2014-15-sæsonen.

- Vi kan ikke sige mere, før vi har rækkemøde den 3. august, hvor der foretages puljeinddeling og derefter lægges kampprogram, fortæller Peter Ebbesen.