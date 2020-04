Fodbolden er gledet i baggrunden for Mads Bobjerg

Se billedserie Mads Bobjerg Larsen. Foto: Thomas Olsen

Lokalsport Nordvestnyt - 14. april 2020

Mads Bobjerg Larsen blev i begyndelsen af januar kåret som årets spiller i Holbæk Bold- & Idrætsforening. Højrekantspilleren nåede som resten af 2. divisionsspillerne at deltage i en enkelt forårskamp, 0-0 mod Slagelse, inden der blev vendt op og ned på hverdagen.

Og selv om han savner især omklædningsrummet, så kan den hurtige fløjspiller få svært ved at hjælpe holdkammeraterne, hvis turneringen bliver genoptaget i maj eller juni. 21-årige Larsen er medicinstuderende på andet semester og skal til eksamen i begyndelsen af maj og to gange i juni.

- Så hvis vi skal spille to-tre kampe om ugen, så vil jeg få rigtig hårde prioriteringer. Jeg vil ikke sige nu, at jeg kan spille alle kampe, lyder det fra Holbæk-spilleren, der erkender, at fodbolden lige nu ikke spiller så stor en rolle.

- For mig er det gledet lidt i baggrunden, for det er et stort samfundsproblem, og fordi jeg læser medicin. Så jeg ved, hvorfor myndighederne tager det så seriøst, siger Larsen, der skiftede retning efter et enkelt år som ingeniør-studerende på DTU.

- Fodbold er røget lidt tilbage, og det håber jeg, at det er for de fleste. For det vil ikke være rart at gå rundt og smitte folk. Man sætter sine egne behov lidt tilbage for andres, forklarer Bobjerg Larsen, der debuterede for Holbæk i 2015 og har scoret 19 mål i 79 kampe.

Savner gutterne Mads Bobjerg Larsen studerer på Panum Instituttet og bor i København. Men i øjeblikket er han rykket hjem til forældrene i Asnæs, hvor han har optimale betingelser for både at forberede sig til eksamen - og at følge det træningsprogram, som cheftræner Lars Feist og truppens fysiske træner, Aske Lundsgaard, har sendt til spillerne. Det ville være lidt mere besværligt omkring bopælen på Islands Brygge.

Derfor løber kantspilleren daglige ture alene rundt i og omkring Asnæs, eller indtager byens kunstgræsbane, så han kan afstemme interval-øvelserne med banens længde.

- En øvelse er for eksempel 10-20-30. Man lunter i 30 sekunder, løber moderat i 20 og spurter i 10. Det er det man laver mest i kampene, forklarer Larsen.

Han løber hver anden dag, og har styrketræning samme dag, og træner de øvrige dage med bold.

- Jeg har også øvet indlæg og afslutninger fra kanten af feltet, positionsrelateret træning, afslører Larsen, der som stolt Asnæs-dreng behørigt har signerede Christian Poulsen-trøjer hængende på væggen.

Larsen holder kontakten med holdkammeraterne og har blandt andet holdt vidoemøde på Skype med hele truppen samlet.

- Det, jeg savner mest, er nok omklædningsrummet, hvor alle gutterne sidder og snakker om ting, som man ikke snakker med andre om. Jeg savner også selve spillet, at være sammen om det. Nu skal du selv gøre alting, konstaterer fløjspilleren, der fik debut med nummer 23 på ryggen og har holdt fast i det nummer siden.

Det har været et problem at finde en fodbold til træningen på kunstgræsbanen. Til alt held er Larsens søster, Julie, kæreste med Thor Høholt, der spiller på Lyngbys U19-hold, og han har haft bolde med til Asnæs.

Skader kan blive problem I de næste uger står Bobjerg og fodbolspillerne fortsat i et vadested, med egentræning og lang udsigt til turneringsfodbold.

- Vi har haft en del ting op og vende. Vi har hørt, at det kan ende med, at vi spiller i sommerferien, det kan ende med playoff og det kan ende med, at vi bliver rykket ned, siger han.

- Jeg vil foretrække, at vi ikke rykker ned. Men det bliver svært at fuldende en række, der kun er spillet 52 procent af. Jeg foretrækker, at vi selv får mulighed for at afgøre det, at vi ikke bare bliver tvangsnedrykket, siger Larsen, der frygter at en hård opstart kan kaste flere problemer af sig.

- Skader kan blive et stort problem, når man bliver belastet meget mere, med mindre forberedelse, vurderer fløjspilleren, der gør sit bedste for at holde formen.

- Der er for spillerne et ansvar i forhold til, at vi er sendt hjem med løn. Det skal man som fodboldspiller i Holbæk have respekt for, og derfor er det vigtigt, at vi kommer tilbage i god form, understreger Larsen og pointerer, at det ikke giver mening at spille fodbold, så længe man skal holde afstand på to meter.

- De to meters afstand sætter en begrænsning - hvis det ikke er ophævet, så kan man ikke spille, fastslår Mads Bobjerg Larsen, der ud over Holbæk har en stor forkærlighed for Borussia Dortmund.