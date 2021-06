I november 2019 blev denne bestyrelse valgt for Holbæk B&I. Efter den ordinære generalforsamling for tre måneder siden var kun Rasmus Jægersø (nummer to fra venstre), Jesper Larsen (i midten), Kim Stroustrup (til højre for Jesper Larsen) og Jacob Madsen (yderst til Højre) tilbage. Hverken Rasmus Jægersø eller Jacob Madsen genopstiller på den ekstraordinære generalforsamling mandag. Jesper Larsen og Kim Stroustrup har endnu ikke oplyst, om de genopstiller. Foto: Thomas Olsen

Flere medlemmer trækker sig fra Holbæk B&I's bestyrelse

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juni 2021 kl. 10:41 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Nicolai Winther-Stokholm trak sig torsdag fra posten som formand for Holbæk Bold- & Idrætsforening, efter lidt mere end tre måneder på posten. Det har udløst ekstraordinær generalforsamling i klubben, der i kølvandet på nedrykningen fra 2. division til danmarksserien nu både skal finde ny formand, ny cheftræner og ny talent- eller sportschef.

Men Stokholm er ikke den eneste fra den forholdsvis nyvalgte bestyrelse, der trækker sig inden den ekstraordinære generalforsamling i Holbæk Sportsby mandag den 21. juni. Flere medlemmer ønsker at træde helt ud af bestyrelsesarbejdet i klubben. Det gælder blandt andre Rasmus Jægersø, der har meddelt sin beslutning til bestyrelsen.

- Jeg har meldt ud til bestyrelsen, at jeg trækker mig. Jeg stillede jo op sammen med Nicolai og den retning vi skulle i. Derfor ser jeg ingen anden udvej, da Nicolai trækker sig, siger Rasmus Jægersø.

Også Jacob Madsen trækker sig, mens kasserer Jesper Egholm Larsen endnu ikke har taget stilling til om han trækker sig, fortsætter eller genopstiller. Karsten Sørensen, der er suppleant til bestyrelsen, vælger også at stoppe i bestyrelsen, fordi han støttede Stokholm ved formandsvalget i marts. Uden sammenhæng stopper Karsten Sørensen også efter tre år som træner og to år som årgangsansvarlig.

Bygge bro mellem fløje

Til gengæld ønsker Martin Hartmann som udgangspunkt at fortsætte bestyrelsesarbejdet.

- Det er vigtigt, at det ikke bliver som ved sidste generalforsamling. Jeg har forsøgt at bygge bro mellem de to fløje, for der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er bedst at have en samlet bestyrelse, siger Hartmann, der ser mandagens generalforsamling som netop en mulighed for at få en bestyrelse, der trækker i samme retning.

- Tiden er moden for bestyrelsen til at beslutte sig for at blive samlet. Det er der mulighed for, nu da Nicolai har trukket sig. Det er vigtigt, at det er det ene eller det andet, at man ikke blander dem, siger Hartmann og understreger, at han har et godt forhold til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Hartmann ønsker også at bygge bro mellem talentafdelingen og bredde-afdelingen.

- Vi skal have en meget stærk talentafdeling. Men HB&I skal også være en breddeklub, vi skal kunne rumme begge dele. Talentafdelingen og breddeafdelingen skal være ligeværdige og have selvstændig økonomi. Og målet er selvfølgelig at komme tilbage til divisionsfodbold, lyder det fra Hartmann.

Kim Stroustrup, der tabte et tæt digitalt formandsvalg i marts med stemmerne 102 mod 92 til Nicolai Stokholm, har ikke reageret på Nordvestnyts henvendelse. Det samme gælder bestyrelsesmedlemmet Jacob Andersen.

