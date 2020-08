Fire Stoltenberg-mål i Raklev-sejr

Holbæk United havde ryggen mod muren i det meste af opgøret, da serie 1-holdet i fodbold søndag havde besøg af Raklev. Uden på noget tidspunkt at true gæsternes mål måtte United-spillerne se Raklev løbe med en overbevisende sejr på 5-0. Den kommer i kølvandet på Holbæk Uniteds åbningsnederlag på 2-7 til AIK 65 Strøby Fodbold.

Søndag var der så godt som ensrettet trafik mod Holbæk Uniteds mål. Efter et kvarter scorede Peter Qvade Rasmussen kampens første mål og så tog angriberen Marcus Stoltenberg over. Han scorede til både 2-0 og 3-0 inden pausen, og ikke meget tydede på et comeback til værterne i anden halvleg.