Fint tilfreds-trods nederlag

Kampen var intens og meget tæt hele vejen, og til sidst endte det endda med et nederlag på to mål.

- HØJ havde vundet deres to første kampe med 39-10 og 27-9, så vi vidste, at det ville blive supersvært. Vi satte os derfor nogle delmål - at lave mindst 15 mål selv og forhindre HØJ i at lave mere end 25 mål mod os. Vi klarede begge dele. Det betyder rigtigt meget for os i resten af sæsonen, og med lidt held i sprøjten kunne kampen have tippet til os, fortalte træner Karkov.