Fint forår gav billet til Tokyo

Lokalsport Nordvestnyt - 26. juni 2021 kl. 08:00 Af Anders Vestergaard

Da Astrids Gemals navn tonede frem på telefonen varede det nogle sekunder før fingeren ramte det grønne svar-symbol. Hjertet skulle lige i ro.

Men da Karine Kristensen så først havde hørt paradressur-landstrænerens ærinde, steg pulsen måske lidt igen, inden den helt store glæde tog over.

Den 25-årige dressurrytter fra Ubberup ved Kalundborg var udtaget til Paralympiske Lege i Tokyo.

- Jeg sad og studerede, som jeg plejede, da opkaldet kom. Og jeg vidste også, at det var ved at være tid. Og så blev det en kæmpe forløsning og en drøm, der gik i opfyldelse efter 13 år, fortæller Katrine Kristensen, der fejrede den paralympiske udtagelse i starten af måneden med en middag sammen med kæresten Jens, som hun i øvrigt skal giftes med i Kalundborg den 10. juli.

Når bryllupsfesten på Vognserup Gods og hvedebrødsdagene så er vel overstået, skal hun og den uundværlige følgesvend gennem de seneste otte år, den 18-årige hest Welldone Dallas, gøre sig klar til afrejse den 9. august, hvor turen først går til Tyskland og 10 dages karantæne, inden ekvipagen fortsætter til Tokyo.

Mester for tredje gang Udtagelsen til Paralympiske Lege kom som kulminationen på et meget travl forår for både rytter og hest. Katrine Kristensen, der siden det nærgående men mislykkede forsøg på at komme med til legene i Rio de Janeiro i 2016, har vundet det danske mesterskab tre gange i træk, senest i starten af juni i nordjyske Uggerhalne. Inden da havde ekvipagen vundet et stort stævne i Belgien og gjorde også en god figur ved en større træningssamling op til de danske mesterskaber.

- Så udslagsgivende for udtagelsen har helt sikkert været det gode forår, siger Katrine Kristensen, der peger på i hvert fald to grunde til at formkurven har været støt stigende gennem de seneste år.

- Mens mange skifter deres hest ud, hvis det ikke går helt godt, har jeg haft samme hest i otte år. Og den har budt sig til. Der er gode behandlere omkring den, og vi er begge blevet meget stærkere fysisk og kan dermed træne mere. Vi kender hinanden godt, og den er som god rødvin bare blevet bedre, samtidig med, at jeg er stædig af natur og vil have det bedste ud af det givne materiale, forklarer Katrine Kristensen, som tidligere havde sin 750 kilo tunge men letbenede dressurhest opstaldet på Møllevangen i Skippinge.

Nu er Katrine Kristensen flyttet til Roskilde, hvor der er meget at se til i dagligdagen, som også er minutiøst planlagt. Den daglige træning skal passes, og så har hun lige netop afleveret sin bacheloropgave på jurastudiet på Københavns Universitet.

Nu er udtagelsen til det de eftertragtede Paralympiske Lege så kommet i hus, og Kristensen er meget bevidst om, at der venter en lang sommer med store forventninger.

- Udtagelsen har gjort at jeg bliver endnu mere motiveret, og i et stævne i Holland forleden gik det også rigtig godt. Men jeg må passe på ikke at overgøre det og holde hovedet koldt, siger Ubberups paralympiske debutant, som dog har mod nok til at drømme stort.

- Jeg tør godt sige, at jeg tager til Tokyo for at få en medalje med hjem. Selv om jeg også vil være stolt af en plads i Top 5, lyder det overbevisende fra den muskelsvindsramte dressur-rytter.

Varmetræning i dynejakke Selv om sommervejret herhjemme har holdt fornuftige varmegrader på det seneste, forbereder dressurrytteren Katrine Kristensen og hesten Welldone sig alligevel på en varmeudfordring med omkring 30 grader og en luftfugtighed på cirka 60 procent, når de Paralympiske konkurrencer skal i gang i Tokyo. Og ekvipagen går lidt utraditionelt til værks for at vænne sig til konkurrencerne i varmen. I den seneste tid har Kristensen trukket en dynejakke over sit almindelige ridetøj til den daglige træning i ridehuset på Grønagergård i Roskilde, og derudover har Team Danmark også stillet udstyr til varmetræning til rådighed.

- Jeg bruger også en romaskine i et telt med hele udstyret på for at vænne mig til varmen, smiler 25-årige Katrine Kristensen, der i øvrigt ser sin alder som en fordel, når hun skal til karrierens første store mesterskab.

- Jeg prøver at sige til mig selv at det bare er et stævne som de fleste andre. Det er det selvfølgelig ikke, men jeg har en stærk psyke, og hviler i dét jeg gør. Og jeg husker på også at være et almindeligt menneske, der går ud sammen med veninderne og taler om alt andet en dressur. Det er vigtigt at have sig selv med hele vejen, understreger Katrine Kristensen.

For dressurrytteren, der har sin far - og træner Kitt Sørensen - med på rejsen til Tokyo, gælder det om at komme lempeligt gennem sommeren inden afrejsen i august.

- Den største frygt er at min hest eller jeg kommer til skade. Det er en udfordring, og hesten skal helt sikkert ikke til flere stævner. Nu skal vi bare passe på den, siger den ene af Danmarks tre dressur-ryttere ved de Paralympiske Lege, der starter den 24. juli.