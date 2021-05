Fini kørte sig lidt tilbage

Skal det være Simon Andreasen eller skal det være Sebastian Fini fra det Holbæk-baserede kontinentalhold Restaurant Suri-Carl Ras, der får den danske OL-plads i mountainbike. Det var spørgsmålet op til weekendes først og meget betydende World Cup-løb i tyske Albstadt, hvor der i fredagens åbning blev indledt med et Short Track-løb, en sprinterdistance til fordeling af startpladserne til søndagens første World Cup-afdeling, XCO, samme sted. Og efter weekendens strabadser er det efter alt at dømme nok stadigvæk et spørsmål om hvem af de to, der får OL-billetten. Beslutningen bliver taget efter næste weekends World Cup-løb i Tjekkiet.