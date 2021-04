Finale om en plads i det gode selskab

Raklevs Marcus Stoltenberg har voldt problemer for mange forsvar. På billedet er det Holbæk United, der forsøger at tæmme ham, og Hvalsøs træner Martin Jungsgaard har også stor respekt for angriberen forud for kampen mod Raklev lørdag. En kamp, der bliver afgørende for de to holds placering i enten opryknings- eller nedrykningsspil.

Foto: Thomas Olsen