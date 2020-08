Se billedserie I sit første år som seniorkører er Patrick Hansen fra Jerslev endelig kommet i gang med sæsonen i Polen - og med personlig succes.

Send til din ven. X Artiklen: Fin start for Patrick i Polen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fin start for Patrick i Polen

Lokalsport Nordvestnyt - 19. august 2020 kl. 13:57 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For den nyuddannede mekaniker var alt linet op til en tilværelse som professionel speedway-kører i Polen, da coronakrisen kom med restriktioner og nedlukninger i det tidlige forår.

Men nu har 21-årige Patrick Hansen fra Jerslev endelig fået gang i motorcyklerne efter den polske speedwaysæson - med fire måneders forsinkelse - er kommet i gang.

Patrick Hansen er efter tre sæsoner som U21-landsholds­kører rullet ind i sin første sæson som seniorkører for klubben Rzeszow, der tidligere har hørt til den polske top, men nu er startet forfra i den tredjebedste polske liga efter en konkurs.

Klubbens håb er at vende tilbage til den bedste række hurtigst muligt, og en plads i Top 3 er indtil videre målsætningen i denne sæson for Hansens nye klub.

Og da sæsonen endelig kom i gang på hjemmebane mod Opoles forhåndsfavoritter, gik det strygende for Patrick Hansen og Rzeszow, der vandt holdkampen komfortabelt med 59-31.

Og personligt bidrog Hansen også til den fine start med otte point og to pluspoint, der gives for at blive to'er efter en heatvindende holdkammerat.

Velbesøgt hjemmebane Patrick Hansen, der under normale omstændigheder også kører for sin danske ligaklub i Varde, var begejstret for at køre på sin nye hjemmebane med en tilskuer-kapacitet på 11.000, der på grund af coronarestriktioner var nedsat til det halve.

4.500 mennesker var mødt op til sæsonstarten.

- Det var jo første løb efter konkursen, og der kom masser af mennesker for at støtte os. Det var rigtig fedt, siger Patrick Hansen.

I sæsonens anden runde godt en uges tid senere skulle det polske hold så på udebane, så langt væk som til tyske Wittstock, der deltager i den polske liga for første gang - og til Patrick Hansens store ærgrelse også vandt holdkampen med knebne 46-44.

- Det var et slag i ansigtet på os. Hvis vi skal være med i toppen, er mindst en udebanesejr nødvendig, og de fleste havde regnet med en sejr over tyskerne. Men mange tog for let på det, og vores kaptajn scorede slet ikke point, fortæller Patrick Hansen, som selv igen var godt kørende og blev sit holds vicetopscorer med 14 point plus to.

Senest tabte Rzeszow på udebane til Wilki Krosno med 52-38 med Patrick Hansen som tredjebedste point- scorer med otte plus to.

Den aktuelt gode form og de fine personlige resultater har Patrick Hansen et par forklaringer på-

- Jeg er glad for de store brede baner, hvor man skal tænke sig lidt om, og jeg havde også kørt i Wittstock før. Og så har jeg før sæsonen investeret i en næsten ny, let brugt motor, og den er jeg meget glad for, siger Jerslevs professionelle speedway-kører.

Et niveau op er målet Hans personlige ambition er at rykke et liga-niveau op til næste sæson. Og det kan måske betyde, at han skal skifte klub, selv om han har fået indrettet sig godt og føler sig tilpas i sin nye hjemby Ostrow Wielkopolski i det centrale Polen.

- Det vil selvfølgelig være ideelt at rykke op med min nuværende klub, slår Patrick Hansen fast.

I starten af august kørte han uden det store held individuel DM-semifinale hjemme i Danmark. Men med en ottendeplads nåede han ikke videre.

- Den blev kørt på en lille teknisk krævende bane, og jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt rusten, indrømmer Patrick Hansen.