Se billedserie Tahir Abazibra forsøger forgæves at forhindre Mathias Thorlacius i at score til 0-3 direkte på frispark. Foto: Christian Dahl

Fem minutter kostede alt for United

Lokalsport Nordvestnyt - 23. april 2021 kl. 21:40 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Kampen blev reelt afgjort på cirka fem minutter, da Holbæk Uniteds bundhold i serie 1 fredag aften tabte 0-8 hjemme til Avarta.

Det betyder reelt, at Avarta skal spille med i oprykningsspillet. Det eneste, der kan forhindre det, er en sejr på otte mål til Bjæverskov over Herfølge, der ligger på andenpladsen.

For Holbæk United betyder det, at de går ind i nedrykningsspillet med blot to point. Dermed er deres nedrykning næsten en realitet, før nedrykningsspillet begynder.

United startede ellers godt. Avarta havde ganske vist bolden mest, og Holbæk United havde svært ved at skabe store chancer. Men spillet ude på banen virkede lige, og ingen kunne for alvor have indvendt noget, hvis holdene var gået til pausen med 0-0.

Målmand Tahir Abazibra måtte god nok hive to store redninger frem i første halvleg. Først ved i fuld længde at vippe et langskud over mål i det 25. minut, og seks minutter senere ved at redde en afslutning fra Mathias Frost fra fem meter.

Men fem minutter før pausen fik Avarta scoret. De angreb i venstre side, og det lignede et kikset indlæg, som dog endte hos Tobias Astrup på kanten af feltet. Han fandt Yonis Abdalla på kanten af det lille felt, hvorfra han sendte bolden ind ved den fjerne stolpe.

Tre minutter senere hev Tahir Abazibra en ny stor redning frem, men minuttet efter slap Avarta igennem i højre side på kanten af offside, og Mathias Thorlacius sparkede indlægget i nettet. I halvlegens overtid så Tahir Abazibra til gengæld ikke godt ud, da Mathias Thorlacius scorede direkte på frispark.

Holbæk United kom ud til anden halvleg med god energi og spillede sig til en fornuftig mulighed i straffesparksfeltet i første minut. Det blev dog ikke til en afslutning, og minuttet efter scorede Mathias Thorlacius sit tredje mål på et langskud.

Så var der ikke mere i Holbæk United, og holdet gik i opløsning, mens Avarta jagtede mål til målscoren, der kan blive afgørende for deres plads i oprykningsspillet.

I det 64. minut blev det 05, da Tahir Abazibra hverken fik holdt eller clearet en frisparksbold, og så scorede Yonis Abdalla sit andet mål.

Tre minutter efter nåede også han op på tre scoringer, da hans langskud ramte en forsvarer i ryggen og ændrede retning, så Tahir Abazibra i målet var chanceløs.

Men det var ikke slut. Mathias Thorlacius scorede sit fjerde mål, da han ni minutter før tid fulgte op på et frispark, og i overtiden kunne Oliver Lyngaa med kampens sidste boldberøring gøre det til 0-8, efter Holbæk United var blevet helt udspillet.

