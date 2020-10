Tuse i røde trøjer og Gørslev i hvide brugte 83 minutter uden at skabe en reel scoringschance i topkampen af sjællandsserien. Men en fejlaflevering i Tuses opspil endte med at føre til en scoring af Gørslevs Emil Friis til slutresultatet 0-1.

Fejlaflevering afgjorde topkamp

Efter lørdagens kamp i Tuse mellem Tuse og Gørslev i sjællandsserien i fodbold er der seks point mellem de to hold.

Begge hold virkede indstillet på bare at spille færdig og få et point hver for 0-0, da Magnus Aaquist Olsen i det 84. minut helkiksede en aflevering frem fra bagkæden. Han sendte den lige til en Gørslev-spiller midt på banen, og han sendte lynhurtige Simon Jørgensen af sted på venstrekanten. Ham kunne Tuse ikke følge med, og hans hårde tværpasning blev firsttimet i kassen af Emil Friis i fuldt løb.