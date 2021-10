Tuses træner Freddy Andersen (th) vender tilbage som træner efter sit hjertestop for halvanden måned siden. Han overtager dog ikke alle opgaver fra assistenttræner Lasse Sømmergaard. Foto: Anders Vestergaard

Faldt om med hjertestop under kamp: Nu gør han comeback

Lokalsport Nordvestnyt - 02. oktober 2021 kl. 07:39 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Det begynder at ligne hverdag for Freddy Andersen.

Tuses træner skal denne lørdag sidde på trænerbænken, når holdet ude møder Nordfalster (NFB) i sjællandsserien. Og fra på mandag skal han på arbejde hver dag. Indtil videre dog kun om formiddagen.

Men det er et kæmpe skridt frem for træneren, som faldt om med hjertestop under en gang veteranfodbold midt i august. Der var heldigvis kompetente folk omkring ham, og hjerteløbere kom til med en hjertestarter, og Freddy Andersen kom på Rigshospitalet og fik en ballonudvidelse. Ganske som landsholdsspilleren Christian Eriksen.

Tirsdag var han tilbage på træningsbanen for første gang, og han er også så småt startet på arbejde igen i denne uge. Og når man møder Freddy Andersen, virker han glad og overskudsagtig.

- Det er jeg også, lyder det fra Freddy Andersen med overskud i stemmen.

Og han er ganske klar på nu at kaste sig ud i fodboldtræningen igen.

- De siger, at man bare skal til at komme i gang igen. Man skal ikke sidde og have medlidenhed med sig selv. Man skal ud at motionere og røre sig og bevæge sig, så det er bare med at komme i gang, siger Freddy Andersen.

Men oplevelsen sidder selvfølgelig i kroppen og ikke mindst sindet hos Freddy Andersen.

- Når jeg er ude at gå og bliver lidt forpustet, så tænker jeg "hvad sker der? Sådan plejer det ikke at være", fortæller Freddy Andersen.

Men han er i gang, og der er grønt lys fra lægerne.

- Der er ikke meget, jeg ikke må. Jeg må både træner og cykle og småløbe, siger Freddy Andersen.

Lærerigt at se det udefra Kampen mod NFB i dag bliver første gang efter hjertestoppet, at Freddy Andersen er tilbage på trænerbænken. Men han har set Tuses seneste kampe fra tilskuerpladserne.

- Det har egentlig være rart at se det lidt udefra uden at have været ind over holdet. Så kan man se, hvad vi kan gøre bedre, hvor vi er goder, og hvor gode vi er i forhold til de andre, siger Freddy Andersen, som meget hellere vil snakke om fodbold end om sig selv.

- Det er rart at være tilbage og kunne påpege nogle ting, hvor vi kan blive endnu bedre, siger Freddy Andersen.

Men han tager nu ikke fuldstændig styringen fra assistentræner Lasse Sømmergaard.

- Jeg er glad for at være tilbage, og jeg glæder mig til kampen. Jeg er ikke 100 procent på, men jeg kommer med input, jeg er der, og jeg har set modstanderne, siger Freddy Andersen.

Og han lægger ikke skjul på, at han har store forventninger til Tuse i resten af efteråret. Holdet er nummer otte a point med Vordingborg på syvendepladsen. Men det hører med til historien, at Tuse allerede har mødt alle holdene fra top fem, så modstanden bliver på papiret lavere i efterårets resterende seks kampe.

- Vi kan godt tillade os at sætte barren højt, mener Freddy Andersen.

Slår ikke NFB 7-2 I første omgang gælder det NFB lørdag klokken 13.30. NFB er endnu et af holdene fra Lolland-Falster, hvor Tuse i de to seneste hjemmekampe har vundet 7-2 og 4-0 over DMI og Maribo, som ligger sidst og tredjesidst.

- De er lidt bedre end Maribo og DMI. De spiller klart bedre fodbold, og de har nogle profiler, hvor jeg faktisk ikke synes, der var nogen hos DMI og Maribo, siger Freddy Andersen.

Han har især respekt for den spillende assistenttræner Nicky Bertelsen, som han vurderer til at høre til mindst en række højere, når han er i form.

- Og de har altså slået Næstved 4-2 - hvordan de så bar sig ad med det. Det er ikke et hold, vi går ud og slår 7-2, siger Freddy Andersen.

Men han har planen klar for, hvordan Tuse vinder kampen på Falster.

- Vi skal spille mere koncentreret i boldomgangen. Vi har mange bolde, hvor vi er alt for ukoncentreret. Vi skal have tempoet op. Når koncentrationen og tempoet sidder der, så kan vi lukke sådan et hold op, som vi har lyst til, siger Freddy Andersen.

Han ser dog også muligheden for fiasko.

- Når vi ikke gør det, så stresser vi, så prøver vi at afgøre det for tidligt, og så spiller vi for direkte. Så kommer vi i problemer, og så kan de godt drille os, siger Freddy Andersen.

Og så vil han have sit hold tl at spille bedre sammen med flere løb for boldholder over hele banen.

- Vi skal bruge banen mere. Vi skal ikke bare løbe op, så der ligger tre, fire, fem spillere helt fremme. Vi skal starte længere nede, så vi skaber rum til os selv og til medspillerne, siger Freddy Andersen.