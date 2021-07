Se billedserie Sonni Larsen fra Klundborg på sit færøske landsrænerkontor, som han nu har forladt. Han blev klogere på sig selv som træner på Færøerne og tager nu det nære forhold til spillerne med videre som metodik. Privatfoto

Færøerne lærte træneren meget

Lokalsport Nordvestnyt - 03. juli 2021 kl. 09:58

Resultatlisten kunne han godt være bekendt at prale med. For 34-årige Sonni Larsen fra Kalundborg har været tæt på at kvalificere Færøernes håndboldlandshold til en af de store slutrunder for første gang, og han har vundet tre mesterskaber i træk som klubtræner.

Men nu, hvor hans fem år lange tilknytning til Færøerne er ovre, er det ikke resultaterne, der betyder mest for ham.

- Jo, jo. Den historie er fin. Men den historie, jeg synes er sjov, er, at jeg slutter som færøsk landstræner med et hold, som vi har bygget op over tid. På den private front synes jeg, at det er det her med at sige farvel til nogle personlige og professionelle relationer, som man har haft så tæt ind under huden. Det er det, der gør ondt. Det er det, der gør rigtigt ondt den dag i dag., siger Sonni Larsen.

Han skal nu være talentchef og U19-træner for Sønderjyske, og han håber at kunne bygge videre på lærdommen fra Færøerne, som ikke mindst gælder ham selv.

- Der er den romantiske forestilling om det hele menneske - det perfekte menneske. Sådan er jeg ikke. Jeg er langt fra perfekt. Det er spillerne heller ikke. Vi er typisk dysfunktionelle som mennesker ad helvede til og har alle vores skæve tanker og mærkelige ideer. Sådan er vi hele vejen rundt. Og det er jeg da også. Og som leder er jeg kummerligt ringe nogle gange, og når det gør ondt, kan jeg godt blive konfliktsky også. Jeg forsøger at gøre det så godt, som jeg kan. Og jeg vil gøre det samme i det projekt, jeg er inde i nu. Bliver det perfekt? Næh, men jeg gør det bedste jeg kan. Jeg kan ikke gøre mere, siger Sonni Larsen.

Tæt på mennesket På Færøerne kom han til tider meget tæt på de spillere, han havde med at gøre. Og han er nu mere bevidst på at bruge det som arbejdsmetode.

- Jeg har bare fundet ud af, at det i virkeligheden er der, jeg er stærkest. Jeg tror altid, jeg har gjort det. Det var bare ikke så bevidst. Det var i forbindelse med mastercoachuddannelsen, som er den højeste internationale uddannelse, du kan få som håndboldtræner, at jeg blev bevidst om, at det er en af mine metodikker at arbejde rigtigt tæt med spillerne. Så det blev det også på Færøerne. Også fordi det er sådan færingerne arbejder. Det var det, jeg oplevede i klubben, hvor jeg var heldig at komme med til alt fra at slagte får til familiebegivenheder som begravelser og konfirmationer, siger Sonni Larsen.

Og det med fåreslagtningen skal tages helt bogstaveligt. For selv om det ikke var Sonni Larsen, der tog livet af fåret, så førte han kniven under parteringen.

- Det var en spirituel og rituel oplevelse. En hyggelig oplevelse. Ikke skræmmende på nogen måde. Det var bare at tage handskerne på og gå i gang. En rigtig særlig oplevelse synes jeg. Den husker både jeg og Julie (Sonni Larsens kone, red.), for det var en, vi havde inviteret indenfor i håndboldfamilien. Det sætter jeg stor pris på den dag i dag, siger Sonni Larsen.

Han mener også, at det giver en respekt, at han ikke bare har været en træner.

- Jeg tror det giver respekt gensidigt, at man ved, hvad det er, man står over for, før man begynder at sige en hel masse og lave en hel masse om, som man overhovedet ikke har forstand på.

- Hvordan skal man ellers kunne vide, hvad der er det rigtige for den klub? Det ved de selv langt hen ad vejen, og i 99 procent af tilfældene ved de selv, hvad der er det rigtige for dem, siger Sonni Larsen.

De tætte relationer betyder også, at mange af spillerne har lært Sonni Larsen at kende privat og set ham sårbar i private situationer. Men ikke alle spillere var klar til at have så nært et forhold.

- Det er ikke det forhold jeg fik med alle. Men langt de fleste var relativt tætte. Det er fint nok. Jeg har ikke brug for at være så tæt med alle men jeg tror bare, der ligger noget som værktøj i at være så tæt, for hvis jeg skal flytte dem, så bliver jeg nødt til at kende dem sindssygt godt og have et samarbejde med dem, siger Sonni Larsen.

Er blevet en metodik De nære færøske relationer er nu blevet en reel metodik, som Sonni Larsen systematisk bruger.

- Man skal sørge for at forstå de her mennesker. Prøve at spørge ind til dem. Den hurtige vej ind til et hold er at lave et spørgeskema, om hvordan man kunne tænke sig, man træner, hvordan kunne man godt tænke sig, man får beskeder under kampen, hvordan er den gode træningstime for dig? Så man får en forforståelse for, hvordan spilleren er som person. Det er det første lag, siger Sonni Larsen.

Det handler også om at udfordre spillerne, når de er klar til nye opgaver. Men også i høj grad om at være der i de svære stunder.

- Man skal være nærværende i udfordringerne. Jeg havde en spiller, der skulle til landsholdssamling. Han blev sendt hjem fra klassen, fordi en havde corona, og han kom ikke til landsholdssamling. Han havde glædet sig som et lille barn til den her landsholdssamling. Kan du se det for dig? Hvad gør vi? Han får nok lige et ekstra opkald. Han får nok også lige en ekstra opgave, så hovedet er okkuperet med noget, så han ikke bare ligger og slår sig selv oven i hovedet. Landsholdssamlingen ved man, at han har drømt om som lille dreng. Så vær nærværende i deres udfordringer, siger Sonni Larsen.

På blokken med træningsplanen har han også altid et par spørgsmål, han skal huske at stille til nogle af sine spillere. Og så har han suppleret de klassiske spillersamtaler med personlighedsprofiler.

- Der også en metodik for mig i at arbejde med personlighedsprofiler. Der er et hav af test, og jeg har en nørdet psykologibaggrund, så jeg kan godt lide sådan noget. Jeg kan ikke lave noget om på deres personlighed, og det skal jeg heller ikke. Men jeg kan godt lave noget om på deres adfærd, og det er væsentligt at arbejde med for mig, siger Sonni Larsen.

Vigtige farver Selv om tekniske og taktiske evner stadig er vigtigst, så er det brugbart for Sonni Larsen at vide, hvor han har spillerne. Og her bruger han blandt andet farver.

- Hvis du kender Garola. Der er fire farver. Der er noget rød, der er noget grå, der er noget blå, der er noget grøn. Rød-blå er opposite og grøn-grå. Den røde er krigeren. Det er serberen, der vil slå ihjel. Han vil vinde for enhver pris. Det er Joachim Boldsen, ikke også? Jesper Jensen var til gengæld den grønne. Han legede og hyggede sig, og spillede lige et vip her. Lars Jørgensen er grå: Vi skal have regler. Vi skal have rammer i forsvaret. Det skal være sådan her. Kasper Hvidt same-same. Vi skal have en parade her, så kan jeg tage den herovre. Alle de regler går de sindssygt meget op i. Og den blå er den sociale - Lars Christiansen. Vi skal have det pissesjovt. Vi skal hygge os og grine. Er der dårlig stemning, så har jeg det ikke så godt. Vi skal fortælle nogle jokes. Hvis der er god stemning, så er det rigtigt godt for mig, så er jeg rigtigt motiveret, siger Sonni Larsen.

Og han har helt konkret brugt det på U21-landsholdet.

- Vi manglede for eksempel grå i ledergruppen, inden vi tog til Algeriet med U21-landsholdet. Det var vi så opmærksomme på og det betød, at jeg som leder blev nødt til at antage lidt grå adfærd og sørge for at være lidt grundigere på nogle af tingene, siger Sonni Larsen.

Vigtigt under kampene Sonni Larsen bruger også kendskabet til spillerne, når tingene spidser til under kampene.

- Alle kan forholde sig til, når holdet er i overtal eller undertal. Når mit hold på Færøerne var i overtal, var der nogle, der var væsentligt bedre til det end andre. Typisk en spiller som Mikkel Hansen, han er rigtig god til at finde gode løsninger. Han ligger formentlig også og er lidt i den grønne. Han er god til at finde den rigtige løsning. Den type skulle vi også have på banen. Så er der dem, der skulle løbe i forhold til det. Stregen og den anden bagspiller. Han bliver nødt til at løbe på det, Mikkel laver. Han skal ikke lige pludselig selv finde på, at han skal komme rundt i kryds i overtal. Han bliver nødt til at løbe på den her side. Det vil sige, jeg bliver nødt til at prioritere mit hold i den situation. Den her opstilling er den, vi kører, når vi er i overtal, fordi vi har de her kompetencer. Dem skal vi have sat i spil på denne her måde, så vi bliver nødt til at have denne her personlighedstype til at løse det, siger Sonni Larsen.