Rasmus Hultquist Nielsen har netop scoret Fårevejles sejrsmål på et straffespark. Foto: Per Christensen

Fårevejle vandt igen og er tilbage

Efter en lille halv time måtte målscorer Madsen ud i 10 minutter efter et gult kort, og dén overtalssituation udnyttede B.73, Slagelse til at få udlignet over for et lidt passivt Fårevejle-forsvar.