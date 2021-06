Fårevejle udlignede Svebølles tomålsføring

Ingen af de to hold havde særlig meget at spille for i oprykningsspillets sidste runde. Gæsterne fra Svebølle gik til pause med en føring på 2-0, efter to scoringer i slutningen af første halvleg. Først sendte midtbanespilleren Bethel Makumbu - der spillede sin sidste kamp for Svebølle - et hovedstød i mål efter et hjørnespark, inden Oisin Reddy øgede til 2-0.