Fårevejle spillede United ned under det kunstige græs

Det sprudlende angrebsspil stod Fårevejle for, og midt i første halvleg åbnede angriberen Mark Damgaard målfesten, da han modtog bolden med ryggen til mål, vendte og sparkede bolden ind. Fårevejle øgede til 2-0 på en flot scoring. Højrebacken Andreas Tonsgaard fandt med en milimeterpræcis diagonalaflevering Simon Müller Nielsen, der fra venstrekanten lagde bolden til rette for Damgaard, der nettede for anden gang.

Nemt var det også for Damgaard at score sit tredje mål. Spydspidsen fulgte op på en afslutning, som Holbæk United-målmanden Serkan Agzigüzel kun fik halvklaret. United fortsatte lidt stædigt og måske en smule dumdristigt med at have to angribere i front - der mildt sagt ikke tog stor del i det defensive arbejde.