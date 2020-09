Fårevejle snuppede sejr over Avarta

Mathias Madsen blev eneste målscorer i første halvleg, da Avarta-målmanden gik ud af feltet for at heade bolden væk. Den havnede hos Madsen, der køligt løftede bolden i en bue over målvogteren.

Efter pausen havde Fårevejle mange og store tilbud, men fik ikke øget føringen - selv om Avarta fik fire advarsler i de første 25 minutter. I stedet udlignede Mathias Thorlacius midt i anden halvleg på et flot frispark via den ene opstander. Med under et kvarter tilbage blev Mathias Madsen dobbelt målscorer, da han satte indersiden på et fremragende indlæg fra Metkel Keleta Awalom.