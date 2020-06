Se billedserie Fårevejle i røde trøjer vandt tirsdag 3-0 i pokalturneringen over Holbæk United i blå trøjer. Foto: Christian Dahl

Send til din ven. X Artiklen: Fårevejle slog United ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fårevejle slog United ud

Lokalsport Nordvestnyt - 24. juni 2020 kl. 12:40 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På papiret var det to hold fra serie 1, der tirsdag mødtes i pokalturneringen i Fårevejle.

Men mens hjemmeholdet Fårevejle de seneste sæsoner har ligget i toppen, har gæsterne fra Holbæk United kæmpet i den modsatte ende. Og til tirsdagens kamp var det desuden tydeligt, at Holbæk United har mistet vigtige spillere og først lige er begyndt at træne. Fårevejle vandt kampen 3-0 efter 0-0 ved pausen.

- Vi har kun trænet to gange, så Fårevejle var meget foran på konditionen. Det var en fortjent sejr , siger Holbæk Uniteds nye spillende træner Mehmet Tomak.

Kampen endte 3-0 til hjemmeholdet, der ligesom gæsterne gav debut til en ny spillende træner. Morten Nielsen er kommet til fra Raklev, og han glædede sig over sejren, selv om alle målene kom i anden halvleg, hvor han havde sat sig selv på bænken.

- Det blev lidt en sommerkamp. Vi vidste, vi formmæssigt var stærkest, så vi nok skulle vinde. Vi laver stadig nogle opspilsfejl, men det er også svært at give sig 100 procent, når man føler, man er et niveau over modstanderen, siger Morten Nielsen.

Og der var niveauforskel.

Holbæk United indledte kampen godt, hvor de forsøgte at ligge langt fremme på banen, og det gav et par chancer.

- Vi prøvede at få nogle hurtige omstillinger, og det lykkedes tre-fire gange i første halvleg, siger Mehmet Tomak.

Fårevejle havde fra start til slut bolden mest, og efterhånden blev spillet flyttet op på Uniteds banehalvdel. Og Fårevejle havde da også de største chancer i første halvleg med en scoring underkendt for offside, en forkølet jordtriller fra fem meter og et flot afslutning, som krævede en flot fodparade af målmand Serkan Agziguzel, som de største.

Der skulle da også gå under to minutter af anden halvleg, før Fårevejle bragte sig foran. Mathias MAdsen fik bolden på kanten af feltet, og efter et par driblinger på tværs sendte han bolden ind fladt ved stolpen uden nogen reel chance for Serkan Agziguzel.

Cirka 20 minutter senere kunne han også bare se til, da indskiftede Mark Damgaard sendte et frispark på kanten af feltet direkte i nettet til 2-0.

På det tidspunkt lignede Holbæk United et færdigt hold, mens Fårevejle lignede et hold på måljagt.

Det blev 3-0 fire minutter senere, da Mathias Madsen blev spillet fri i dybden, så han havde frit løb fra 30 meter. Serkan Agziguzel kom langt ud af sit mål, men Madsen afdriblede målmanden og sendte bolden i mål til slutresultatet 3-0.

- Det var en skidt debut. Vi holdt os ikke til aftalerne, og vi så mange mønstre fra sidste sæson, hvor vi i stedet for at spille bolden af prøver noget på egen hånd. Vi overholdt slet ikke aftalerne, siger Mehmet Tomak.

Alligevel har han også ros til sit hold.

- Inden kampen aftalte vi, at vi skulle give os 100 procent, og det synes jeg, folk gjorde. De var flere, der spillede med krampe, og det skal de have ros for, siger Mehmet Tomak.

Hos Fårevejle kan Morten Nielsen til gengæld begynde at glæde sig til næste pokalrunde. Og træneren ser meget positivt på sit nye hold.

- I weekenden spillede vi 3-3 mod Tuse i en træningskamp, og vi håber på lidt tilgang i sommerpausen. Hvis det lykkes, så tror jeg på, vi kan spille med om oprykning

Kampens målscorere 47. minut 1-0: Mathias Madsen, 68. minut 2-0: Mark Damgaard, 72. minut 3-0: Mathias Madsen.