Fårevejle skal have humøret tilbage

Lokalsport Nordvestnyt - 29. april 2021 kl. 10:42 Af Brian Jensen

Fårevejles spillende træner, Morten Nielsen, må sende sig selv ud på sidelinjen, når serie 1-holdet torsdag aften spiller den første kamp i oprykningsspillet. Træneren pådrog sig en forstrækning i låret, da Fårevejle i sidste runde af grundspillet tabte med 0-4 til Svebølle.

Træneren må også undvære backen Onyekachi Joseph Iheaka, der er forhindret på grund af arbejde.

Fårevejle skal på udebane-opgave mod Herfølge, og det er kun få uger siden de to hold mødtes første gang. Den 17. april tog Herfølge-spillerne hjem fra Faarevejle Stadion med en sejr på 1-0 - og er nu på andenpladsen i tabellen. Det er dog Fårevejles seneste nederlag - til Svebølle - der får Morten Nielsen til at spekulere i alternativer.

- Vi laver lidt ændringer på grund af Svebøllekampen og har lovet hinanden at give alt for at holde nullet. Vi skal tilbage på hesten, om det så rækker til sejr må vi se, siger Nielsen efter nederlag i årets to første kampe.

- Det var egentlig godkendt i kampen mod Herfølge. Men jeg må indrømme, at efter vores gode resultater i træningskampe på kunstgræs, så har vores to kampe på græs ikke været gode, lyder det fra Morten Nielsen.

Træneren ærgrer sig over, at forårets to første nederlag har sendt Fårevejle ned på femtepladsen. Rækken er dog tæt og Fårevejle har fem point op til andenpladsen.

- Jeg er ærgerlig over, at vi er røget lidt ud af oprykningskampen. Lige nu og her er det vigtigt at få humøret tilbage og at vi står stærkt som en enhed, siger Morten Nielsen.

Efter torsdagens kamp er Fårevejle oversidder i næste runde. Det betyder, at næste kamp er på udebane mod topholdet Holbæk onsdag den 12. maj. Derefter møder Fårevejle på udebane Raklev, B.73, Slagelse hjemme, Avarta på udebane og Svebølle på hjemmebane.