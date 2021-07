Maria Dong-Kruse er ny cheftræner for kvinderne i Fårevejle, som meget gerne skal rykke op fra sjællandsserien.

Send til din ven. X Artiklen: Fårevejle satser på kvinderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fårevejle satser på kvinderne

Lokalsport Nordvestnyt - 14. juli 2021 kl. 10:16 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Der er sindssygt gode rammer og faciliteter, så jeg tror på, at vi rykker op inden for et år.

Sådan siger Fårevejles nye kvindetræner Maria Dong-Kruse, der er hentet til klubben i et forsøg på at forstærke kvindeafdelingen og tage et spring frem fra sjællandsserien, som klubbens bedste kvindehold har spillet i siden 2015.

- Udgangspunktet er, at vi vil højere op end sjællandsserien. Vi kan måske tiltrække nogle flere spillere. Jeg håber, der går nogle unge damer rundt med lyst til at prøve at spille lidt fodbold, siger Fårevejles formand Henrik Christiansen.

Og træneren har prøvet det før. Hun har både været med til at bygge kvindeafdelingerne i B93 og HIK op fra bunden. B93 spiller i den kommende sæson i 1. division.

Senest har hun været i Roskilde Pigefodbold.

- Der prøvede jeg at stbilisere klubben som ny pigeklub. Vi missede oprykningen til 1. division, fortæller Maria Dong-Kruse.

Hun understreger dog, at oprykningen ikke behøver at kome i første forsøg i Fårevejle.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har en formodning om, at hvis vi ikke rykker op i år, så gør vi det næste år. Jeg skal stabilisere holdet, lære pigerne at kende og gøre dem klar til at rykke en række op, fortæller Maria Dong-Kruse.

Hun kommer selv med spillererfaring fra svensk fodbold, hvor hun spillede som professionel i næstbedste række.

- Jeg kommer med en masse erfaring og en masse seriøsitet. Når man viser som klub, at man vil pigerne, så skaber det forhåbentligt en masse motivation, som jeg kan nyde gavn af, siger Maria Dong-Kruse.

Hun kommer med egne ord for at skabe en udvikling både i Fårevejle og i dansk kvindefodbold generelt. For hun mener stadig, at Danmark halter efter Sverige.

- Vi er stadig ikke, hvor Sverige var for 10 år siden. Men jeg håber, at EM er med til at give et boost for interessen, siger hun.

Hun er dog bevidst om, at det kan være svært at nå at ændre meget i en kort sommeroptakt. Og med halvårlige turneringer kan hendes indflydelse på efterårets placering være begrænset.

- Jeg kender ikke pigerne, og der er grænser for, hvad vi kan nå at implementere. Er vi heldige og alt bare spiller, så går vi efter oprykning i efteråret. Målet er klart at rykke op, siger Maria Dong-Kruse.

Selv om hun selv er københavner, er hun meget opmærksom på problemerne med at holde på spillerne i Nordvestsjælland.

- Det gælder om at skbe nogle rammer og et set up, så folk gider at køre lidt længere for at komme til fodbold i Fårevejle, siger Maria Dong-Kruse.