Fårevejle mistede andenpladsen

Der var blot spillet fem minutter, da Herfølges Nicholai Kastrup slap fri af en forsvarer og fik frit løb mod Fårevejles mål. Den chance blev udnyttet sikkert til at bringe gæsterne i front. Fårevejles største chance i første halvleg var et halvkikset indlæg, der ramte overliggeren.

Efter pausen blev der længere og længere mellem Fårevejles afslutninger, selv om hjemmeholdet i flere omgange forsøgte at ændre spilsystemet. Men ud over Fårevejles store apeller for straffespark - i situationer i begge halvlege - var der ikke for alvor bud efter udligningen.