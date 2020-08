Foto: Per Christensen

Fårevejle lidt skuffet over uafgjort

Efter den klare sejr over B73, Slagelse i anden spillerunde, hvor nytilkomne Simon Nielsen spillede en stor kamp og scorede tre mål, havde Fårevejle i fodboldens serie 1 sat næsen op efter endnu en sejr i lørdagens udekamp mod Bjæverskov.

- Vi ramte ikke det, vi ville. Især i første havde vi flest chancer, men vi kunne ikke åbne Bjæverskovs forsvar helt, lød den hurtige analyse fra spillende cheftræner Morten Nielsen, der på den anden side var glad for at holdet havde holdt nullet og dermed tjent et enkelt point.